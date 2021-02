Android 12 : fonctionnalités et date de sortie

Android 12, la prochaine version de l’OS de Google, commence à faire de parler de lui. Fonctionnalités, date de sortie, smartphones compatibles, on fait le point !

Android 12, la prochaine version du système d’exploitation de Google, doit débarquer dans le courant de l’année 2021. Et à l’approche de son lancement, les premières informations à son sujet commencent à apparaître sur la toile. Nouvelles fonctionnalités, date de sortie, smartphones compatibles, faisons le point ensemble.

Android 12, c’est pour quand ?

Évoquons en premier lieu la date de sortie d’Android 12. Traditionnellement, Google a lancé ses précédents OS début septembre et sauf surprise de dernière minute, le constructeur devrait reprendre ce calendrier. Une version preview sera déployée en février 2021 et elle sera uniquement réservée aux développeurs. Ensuite, il faudra attendre la conférence Google I/O, qui devrait se tenir en mai 2021. Crise sanitaire oblige, l’évènement prendra probablement la forme d’une conférence en ligne. Durant l’été, une bêta publique sera ouverte sur une sélection limitée de smartphones, à commencer par les Google Pixel évidemment, toujours prioritaires.

Les smartphones compatibles

Comme d’habitude, seule une poignée d’appareils sera compatible avec Android 12 au lancement de l’OS. Sans surprise, les Google Pixel recevront la mise à jour en premier, à condition que votre modèle soit concerné par le déploiement du nouvel OS bien entendu. Dans les jours et semaines à venir, ce sera au tour des smartphones des constructeurs tiers de migrer sous Android 12.

Généralement, les smartphones qui ont participé à la bêta devraient rapidement recevoir la MAJ. Pour rappel, le déploiement de la mise à jour revient aux constructeurs et non à Google. De fait, tout dépend de leur rapidité à s’exécuter. Xiaomi, OnePlus, Realme ou encore Oppo s’en sortent bien, tandis que Samsung est à la traîne depuis plusieurs années, même si l’entreprise sud-coréenne fait des efforts pour corriger le tir. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article une fois que les constructeurs auront précisé les différents modèles compatibles avec Android 12.

Les nouvelles fonctionnalités offertes par Android 12

D’année en année, la formule Android s’est affinée, améliorée, et se veut désormais solide. De fait, ne vous attendez pas à une révolution sur Android 12. Néanmoins, cette nouvelle version de l’OS apporte évidemment son lot de fonctionnalités inédites ou issues de différentes surcouches de certains constructeurs, comme MIUI 12 de Xiaomi. Listons ensemble les nouveautés connues jusqu’à présent :

Des icônes verte et orange présentes sur l’interface indiqueront si une application a utilise actuellement le micro ou la caméra de votre smartphone

Un mode Jeu vidéo intelligent , qui permettra d’adapter les performances du smartphone selon le titre et vos préférences (luminosité, fréquence de rafraîchissement de l’écran, activation du mode Avion, etc.)

, qui permettra d’adapter les performances du smartphone selon le titre et vos préférences (luminosité, fréquence de rafraîchissement de l’écran, activation du mode Avion, etc.) Un mode de contrôle à une main pour les smartphones de grande taille, qui consiste à regrouper les éléments de navigation dans un coin de la dalle

pour les smartphones de grande taille, qui consiste à regrouper les éléments de navigation dans un coin de la dalle Possibilité de télécharger les mises à jour système depuis le Google Play Store

Faciliter le téléchargement et l’installation d’applications provenant d’autres boutiques d’applis

Refonte complète du multitâche et du partage d’écran

Possibilité de mettre en hibernation les application inutilisées (consomme moins de ressources en arrière-plan et d’espace de stockage interne)

Possibilité de personnaliser les couleurs des applications et d’appliquer différentes thèmes

Le protocole VPN WireGuard sera intégré nativement sur Android 12

Nous mettrons à jour cet article au gré des déclarations de Google et des différentes rumeurs et fuites qui paraissent sur la toile. Et vous, qu’attendez-vous d’Android 12 ? Dites-le nous dans les commentaires.

Source : Android Central