Android 12, Android 13 : des nouvelles versions et autant de déceptions ?

Vous avez été déçu par Android 13 et avant cela par Android 12 ? C’est normal. Google modifie son OS par petites touches dans le courant de l’année et cela gâche un peu l’effet de surprise…

Vous avez remarqué comme il y a bien longtemps qu’on n’a pas trépigné d’impatience à l’annonce d’une nouvelle version d’Android ? Si nous avons été déçus par les nouveautés d’Android 13, ce n’est pas la première année que l’OS d’Alphabet propose des fonctionnalités secondaires ou qui semblent fades au moment de sortir une nouvelle version. Pourtant, Android n’a jamais été aussi bon et semble atteindre une sorte de plafond de verre. Il n’y a qu’à voir la fonctionnalité Material You qui fait en sorte d’accorder les couleurs de vos icônes à celle de votre fond d’écran pour se rendre compte que les développeurs s’attaquent aux menus détails…

The September 2022 Android Feature Drop is here! Here's what's new: pic.twitter.com/jBNSYbk5xz — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 8, 2022

Des mises à jour toute l’année !

Pourtant Android propose encore des fonctionnalités intéressantes toute l’année avec ses « Feature Drops ». Des nouveautés qui tombent du ciel ! Ces derniers mois, nous avons eu le droit à la détection d’accident de voiture, le sous-titrage automatique, la possibilité d’utiliser son smartphone comme clé de voiture, de traduire à la volée, le time lapse en mode astrophotographie, le dossier verrouillé, la « gomme magique », etc. Et même si certaines de ces mises à jour concernent les applis et pas le système, elles n’en sont pas moins impressionnantes. Notons tout de même que si ces fonctionnalités concernent surtout les appareils Pixel estampillés Google, nombre d’entre elles pourraient être intégrées dans les modèles d’autres marques si ces dernières en avaient la volonté.

Une stratégie différente chez Apple…

Pourquoi a-t-on cette impression maintenant et pas avant ? Tout simplement parce que Google a mis en place deux systèmes permettant de simplifier les mises à jour sur Android avec Treble en 2018 et Mainline en 2019. C’est un peu pour cela que les mises à jour du système semblent un peu fades depuis la sortie d’Android 10. En comparaison, Apple n’a pas vraiment dissocié ses applications d’iOS donc même les modifications mineures doivent attendre la mise à jour annuelle du système. Pas étonnant que les fanboys Apple attendent cette dernière avec impatience. Cela fait aussi partie du marketing de la marque à la pomme et Android devrait peut-être s’en inspirer en gardant une très grosse fonctionnalité pour faire parler lors de la sortie d’une nouvelle version de l’OS.