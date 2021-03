Amplificateur de signal mobile : la solution quand on ne capte rien !

Vous êtes la seule maison à ne pas capter correctement vos appels ? Marre de devoir monter les marches quatre à quatre au premier ou de courir au fond du jardin pour avoir une conversation normale ? Les boitiers Femto comme ceux de SFR ou de Free étaient particulièrement utiles sauf qu’ils ont été remplacés par… rien. Ou alors par le VoWiFi. Au lieu d’avoir une borne physique qui dispense de la 4G, le VoWiFi (ou appel WiFi) permet d’utiliser votre réseau WiFi pour communiquer. C’est transparent pour l’utilisateur, mais il y a un problème. Alors que le Femtocell fonctionnait avec tous les appareils enregistrés sur le service de l’opérateur, le VoWiFi fonctionne virtuellement avec tous les téléphones.

Sauf que ce n’est pas le cas : selon l’opérateur, il faut regarder les listes de compatibilité pour être sur que votre modèle de smartphone puisse être activé à distance. Si vous avez un appareil haut de gamme d’une marque connue, c’est dans la poche (iPhone 12, Samsung Galaxy S21…), mais si vous avec un appareil d’une marque moins «en vue» (Xiaomi, pourtant très populaire) ou d’un modèle moins prestigieux (Samsung Galaxy de série A ou M par exemple), c’est loin d’être gagné !

Un amplificateur de signal pur la maison, votre magasin…ou votre bateau !

La solution à tous vos problèmes ? Un amplificateur de signal mobile ! Il s’agit d’un appareil qui va récupérer le signal de l’extérieur, même s’il est très léger. Il va ensuite l’amplifier et le redistribuer dans votre maison ou le bâtiment avec un boitier de la taille d’une box Internet. Il suffit de choisir la surface de votre maison (à partir de 300 m² jusqu’à 1200 m², voir plus !), de sélectionner votre opérateur (Free, SFR,Orange, Prixtel, Bouygues, RED, La Poste, NRJ, Coriolis, etc.) et de vous laisser guider.

On peut trouver des appareils à partir de 135 €. On peut aussi trouver du matériel pour les bateaux et les voitures : idéal pour les médecins de campagne ou les représentants de commerce qui travaillent dans des zones avec peu de couverture. Si vous captez le réseau GSM, mais pas la 4G, il est aussi possible de commander un répéteur uniquement pour cette technologie et même de précommander un appareil compatible 5G. Vous pouvez donc «arroser» un bâtiment où il n’est normalement pas possible de capter.