Amazon pénalise une marque déloyale, les consommateurs choisissent Oclean

Parmi les objets connectés les plus en vogue en ce moment, les brosses à dents électriques ont le vent en poupe. Toujours plus de fonctionnalités et d’options, les marques rivalisent d’ingéniosité pour faire parler de leur produit. Dernièrement un fabricant a été trop loin en inondant Amazon de faux avis. Le site marchand a sévi en se désolidarisant de la marque.

Lorsque vous êtes un fabricant d’appareils électroniques, vous vous faites une réputation sur la qualité de vos produits et sur votre image de marque. Il est rarement opportun de tricher et c’est justement le pas qu’a franchi une marque de brosse à dents bien connue dont nous tairons le nom. Ce fabricant a en effet tenté de manipuler les tests et avis d’utilisateurs pour gagner en popularité. Avec 75 000 avis et une note de 4.5/5, cette marque peu connue battait systématiquement des ténors du genre comme Philips.

Suspendue du marketplace pour une durée indéterminée, elle a été rapidement remplacée par une marque qui compte de plus en plus sur ce secteur très concurrentiel : Oclean. Cette société adopte une politique marketing à la fois sur Internet, mais aussi “offline” tout en adhèrant à une méthode commerciale non trompeuse.

Oclean : toute une gamme de produits pour votre santé bucco-dentaire

Oclean propose des hydropulseurs permettant un nettoyage impeccable bien moins agressif que le fil dentaire, des dispositifs permettant de stériliser vos brosses à dents grâce à un rayon UV, mais aussi et surtout une gamme complète de brosses à dents électriques. La Rolls Royce de la catégorie est la Oclean X Pro Elite. Cette dernière est à la fois électrique, mais aussi connectée à une appli permettant de choisir des programmes ciblés en fonction de votre situation. Depuis l’écran LCD, vous avez un aperçu du temps de brossage restant, des zones non brossées ou négligées avec un score d’efficacité à la fin de la session.

C’est à la fois une bonne méthode pour les adultes, mais aussi un excellent apprentissage pour les enfants et une motivation supplémentaire. Cette brosse à dents permet de choisir un programme en fonction de votre situation : brossage pour gencive sensible, massage, blanchiment des dents, lavage complet… Avec son moteur « brushless », elle est aussi très silencieuse et sa batterie vous permet de partir en vacances sans le chargeur (plus de 30 jours d’autonomie). Avant d’acheter n’importe quel modèle, faites un tour sur le site et faites-vous un avis par vous-même…

