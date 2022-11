Amazon Music va-t-il faire la peau à Spotify et Deezer ?

Après avoir annoncé une hausse de son abonnement Prime, passé de 49 à 69,90 euros par an, Amazon vient de faire évoluer son offre. Dorénavant, tous les abonnés ont un accès intégral au catalogue Amazon Music, sans publicités. Une offensive forte dans la bataille entre les géants du streaming.

Avant ce changement, Prime ne donnait accès qu’à deux petits millions de titres sur la plateforme musicale de l’entreprise. Dorénavant, ce sont plus de 75 millions de chansons accessibles sans frais à ajouter. Une nouvelle alternative à Spotify et Deezer vient donc d’entrer en lice avec cette ouverture au grand public.

oh damn, Amazon Music’s entire library is now free for Prime subscribers. That's 100 million songs, as long as you're happy with a shuffle mode https://t.co/BelRsU7qHU

— Tom Warren (@tomwarren) November 1, 2022