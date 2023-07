Amazon : des centaines d’articles à 1 € ! Erreur ou opportunité ?

Des meubles, des barbecues, des perceuses, des lits, des salons de jardins et encore pleins d’autres articles vendus à seulement 1 € ? Des soldes agressives ? Pas du tout, il s’agit tout simplement d’une boutique partenaire d’Amazon qui a fait une erreur au moment de renseigner les prix sur la plate-forme. Une erreur un peu étrange d’ailleurs à tel point qu’on se demande si la société vidaXL n’a pas voulu « faire le buzz » en mettant tout son catalogue à 1 €.

Il faut dire que depuis cette « bourde », on parle beaucoup de cette boutique maison/jardin sur les réseaux sociaux. Dès la boulette repérée, des sites spécialisés dans les « bons plans » comme Dealabs ont eu vite fait de propager l’info et ce sont des milliers de commandes qui ont été passés, certains n’hésitant pas à acheter n’importe quoi dans la précipitation.

J’ai fait une razzia. On va croiser les doigts. pic.twitter.com/6fXniZm6XJ — Germignon® 🇫🇷 🇪🇺 (@Germignon12) June 28, 2023

Commande annulée !

Mais bien sûr ce qui devait arriver arriva : les commandes ont toutes été annulées ! Il faut dire que si un vendeur est dans l’obligation de vendre un produit au prix affiché, il existe un garde-fou en cas d’erreur grossière puisqu’un commerçant a le droit d’annuler une transaction si le prix affiché est « illusoire » ou « dérisoire ». En bref si votre kilo de patate est affiché à 3,99 € dans un catalogue, mais qu’on veut vous le faire payer 4,99 € en caisse, vous avez le droit d’exiger le meilleur prix. Mais si un jeu vidéo est affiché à 0,79 € au lieu de 79 €, ce sera plus compliqué d’avoir gain de cause. Pour ces articles à 1 €, il ne fallait pas se faire trop d’illusion, mais chez Dealabs les erreurs de prix et les bourdes repérées peuvent parfois « passer ». On vous laisse regarder leur compte Twitter…

Malheureusement tout mes articles ont été annulés. pic.twitter.com/ZUn4huKhwu — Rittenhouse71 (@Rittenhouse711) June 28, 2023