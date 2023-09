Amazon : combien dépensez-vous vraiment ? Faites parler vos commandes !

Avec plus de 45 millions de clients mensuels revendiqués en France, Amazon est sans nul doute la marketplace la plus fréquentée de l’Hexagone. Avec ses promotions et ses prix cassés, le géant américain pousse à la consommation. Mais depuis mars 2023, l’entreprise a limité la possibilité pour ses utilisateurs de consulter leur historique de commandes. Cependant, il existe toujours des astuces pour contourner cela !

Via l’extension AOHR

À chaque problème son extension ! Un fait qui se constate ici aussi, avec l’extension Amazon Order History Reporter, compatible avec n’importe quel navigateur de l’écosystème Chromium. Pour l’installer, assurez vous bien sûr d’être sur un PC :

Rendez vous sur la page du Chrome Store de l’extension

Ajoutez là au navigateur

Rendez vous sur Amazon et connectez vous à votre compte

Cliquez sur l’icône de l’extension, dans la barre dédiée, puis sélectionnez la période souhaitée

Cochez Show totals in CSV downloads

Cliquez sur Download spreadsheet (.csv)

Cette procédure vous donne accès à un fichier CSV incluant tout votre historique de commande et pouvant remonter sur plusieurs années, si telle est la demande effectuée auprès de l’application.

Avec vos données personnelles

On vous l’a dit, depuis mars 2023, Amazon ne propose plus à ses utilisateurs de consulter leur historique de commande. Oui, mais en Europe, on a une petite astuce qui s’appelle le RGPD ! Ce règlement oblige toute entreprise présente sur le territoire de l’UE à rendre les données d’un utilisateur simples d’accès et téléchargeables. Vous pouvez donc accéder, entre autre, à votre historique de commande via cette procédure :

Rendez vous sur la page de demande des informations personnelles sur Amazon

Cliquez sur Demander mes données

Sélectionnez Vos commandes

Un email de confirmation va vous être envoyé, puis un fichier CSV nommé Your Orders vous sera envoyé

Bon, ici, faites preuve de patience. Si la plupart du temps Amazon expédie vos informations dans les 24 heures, l’entreprise bénéficie d’un délai de 90 jours pour se charger de l’envoi du document. Théoriquement donc, ne soyez pas pressé !

Optimisez vos dépenses Amazon avec cet outil !

Connaître l’historique de ses commandes, c’est pratique, mais acheter un produit à son meilleur prix c’est encore mieux. Oui, sauf qu’Amazon ne propose pas d’outil intégré pour suivre les tendances d’un prix sur la plateforme. Cause perdue donc ? Non, car Android MT a trouvé juste pour vous une solution sur mesure, qui vous permet de garder un œil sur les évolutions de tarifs d’un ou de plusieurs produits. Vous pouvez même paramétrer une alerte dès que l’objet atteint le montant souhaité ! Parfait non ? Découvrez comment l’utiliser dans notre tutoriel !