Alzheimer : une appli française pour dépister et lutter contre la maladie

Overcome est une application innovante qui permet de détecter les signes avant-coureurs de la maladie neuro-évolutive Alzheimer. Ce type de maladie est bien trop souvent détecté à un stade où le processus dégénératif est irréversible. On vous en dit plus sur le sujet.

Une innovation française

Avec une espérance de vie plus élevée, la population se fait vieillissante et malheureusement, les maladies neurodégénératives sont amenées à croître. Une bonne nouvelle vient illuminer cette triste réalité, il est enfin envisageable de les prévenir. À l’heure actuelle, il n’existe encore aucun traitement pour soigner efficacement la maladie d’Alzheimer, mais des traitements existent afin de retarder voire contenir le développement de la maladie. Le laboratoire COMETE a mis au point une application ludique permettant de dépister, mais également de prévenir les maladies neurodégénératives. Ce projet porté par Hometrix Health et labellisé Pôle TES, le pôle de compétitivité numérique de la région Normandie a été mis à disposition du public grâce à l’application Overcome.

Mise à disposition au public

L’application est d’ores et déjà entre les mains des aides à domicile depuis le 31 octobre. Les aides ont donc la possibilité d’effectuer des tests auprès des personnes âgées qui le souhaitent afin d’effectuer un repérage massif et de favoriser l’identification de nouveaux prédicteurs du risque de survenue de la maladie. Pour cela, les personnes âgées testées effectuent des tests chronométrés impliquant des exercices de mémorisation, de réactivité, de locomotion ou d’attention.

Pour rappel, en France, on dénombre entre 1,1 et 1,2 million de personnes atteintes de maladies neuro-évolutives, telles que la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Si aucune solution n’est appliquée pour prévenir ce type de maladies d’ici 2050, 10 % des plus de 65 ans seront concernés et 6,2 % de la population active sera également touchée. Autant dire un énorme pourcentage de la population.

Cette initiative est soutenue par différents partenaires dont le DataLab Normandie et bénéficie également d’un financement du FEDER.