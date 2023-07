Alerte WhatsApp : votre compte désactivé à distance par n’importe qui ?

C’est un conseiller en cybersécurité qui a dévoilé cette faille à peine croyable. Dans la FAQ de WhatsApp, il existe une section qui explique qu’en cas de perte ou de vol, il suffit d’envoyer un e-mail avec une simple phrase et le numéro de téléphone au format international. Problème : n’importe qui peut donc suspendre le compte de quelqu’un en envoyant un e-mail. On imagine les dérives…

So let me get this right, @WhatsApp, I can type in ANY number and you will deactivate that account? 🤯 pic.twitter.com/wsGfSgTJag

— Jake Moore (@JakeMooreUK) July 17, 2023