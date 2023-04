Alerte WhatsApp : une nouvelle arnaque aux faux amis ?

Attention si vous êtes un utilisateur WhatsApp, les faux amis sont de retour ! Cette terrible arnaque joue sur la confiance que vous portez à une conversation pour obtenir l’accès à votre compte. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible de vous protéger !

Vous recevez un message de l’un de vos amis sur WhatsApp. Jusque-là, rien de bien anormal, vous ouvrez la conversation pour discuter avec. À peine votre message envoyé, votre appareil vous communique un message à six chiffres. Votre ami dira alors qu’il s’agit d’une erreur de sa part et vous demandera de lui communiquer le message.

L’arnaque du code à six chiffres

Si vous vous retrouvez dans cette situation, alors ne transmettez pas le code et quittez la conversation ! Il y a de gros risques que votre ami ait été piraté. Ce code à 6 chiffres, c’est la clé d’accès WhatsApp à votre compte depuis un nouvel appareil. Si la sécurité de votre application n’a pas été renforcée, il suffit en effet de votre numéro de téléphone et d’une clé d’activation générée aléatoirement pour connecter votre compte à un smartphone ou un PC.

Une arnaque pour de l’argent

Derrière ce stratagème élémentaire, encore et toujours des pirates en quête d’argent. Une fois le compte récupéré, le hacker va envoyer des liens PayPal à vos contacts, accompagnés d’une justification relativement crédible, pour tenter de récupérer le plus d’argent possible. Simple, parfois efficace, c’est suffisant pour rendre la méthode attractive auprès des pirates.

Comment se protéger des faux amis ?

Bon, l’arnaque est extrêmement simple et joue sur la naïveté de l’interlocuteur. Il est malgré tout très simple de se laisser piéger par cette astuce des pirates. Alors, pour vous protéger, vous pouvez activer la vérification en deux étapes de votre compte. Il s’agit d’une méthode simple, mais qui rend caduque l’arnaque au code à six chiffres.

Depuis les Paramètres

Sélectionnez l’onglet Compte

Appuyez sur Vérification en deux étapes

Cochez Activer

En plus de cette couche de sécurité complémentaire, gardez des réflexes en tête. Tout d’abord, si un proche a un comportement inhabituel par message (envoi de lien, demande d’argent…), appelez la personne pour confirmer son identité. Ensuite, ne partagez jamais vos informations confidentielles WhatsApp (code de connexion, identifiants…). Enfin, n’hésitez pas à signaler et bloquer tout message suspect, tout en renforçant autant que possible la sécurité de votre compte !