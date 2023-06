Alerte WhatsApp : ce message casse l’application ! Voici la solution

Fin mai, WhatsApp a commencé à crasher sur de nombreux smartphones. En cause, un lien de redirection vers les paramètres de l’application, ‘wa.me/settings’. Problème, une fois le lien cliqué, la messagerie se met à planter. Une fois l’app fermée puis rouverte, elle fonctionne à nouveau parfaitement, jusqu’à ce que le chat concerné soit rouvert. Un comportement qui rend donc la conversation inaccessible une fois le lien cliqué.

Don't send this message(https://t.co/wKuoDv7bMr) to anyone chat.otherwise it will Crash WhatsApp(happened only in Android)if already send it than use WhatsApp web or desktop application to delete this.@WhatsApp @Meta #whatsappcrash #wamesettings #meta #bug pic.twitter.com/y0QATSWHiO

— PandyaMayur (@pandyaMayur11) May 25, 2023