Alerte virus ! Une nouvelle menace sur votre compte bancaire

Les malwares ont la cote chez les hackers. Il faut dire qu’ils sont bien pratiques à utiliser et faciles à cacher un peu partout. Alors on les trouve dans des fichiers sur Internet tout comme dans des applications et le risque ne fait que grandir pour les utilisateurs malchanceux. Alors, oui, vous pouvez protéger votre smartphone (et on vous explique comment ici) mais vous pourriez tout de même tomber dans les filets du virus Xenomorph, d’autant plus qu’il change de peau !

Xenomorph Android malware now steals data from 400 banks – @billtoulashttps://t.co/fMYFIGBrAz — BleepingComputer (@BleepinComputer) March 10, 2023

Xenomorph : les banques sont ses amis

On vous a déjà parlé de Xenomorph il y a quelques mois et il faut croire que ce malware n’est pas décidé à disparaître, bien au contraire. Il semblerait en effet que ce dernier ait évolué ces derniers mois pour s’en prendre à encore plus d’applications bancaires. Au départ, le virus ciblait 56 banques à travers la planète et aujourd’hui, c’est 400 ! Découvert par Threat Fabric, les experts de cette entreprise mettent en garde contre sa dangerosité et rappellent son implacable fonctionnement :

Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, Xenomorph est désormais en mesure d’automatiser toute la chaîne de fraude bancaire, de l’infection de l’appareil de l’utilisateur à l’exfiltration de fonds, ce qui en fait l’un des chevaux de Troie les plus avancés et les plus dangereux en circulation sur Android.

Les banques tricolores font bien sûr dorénavant parties de cette longue liste sur laquelle on retrouve donc, parmi tant d’autres, BNP Paribas, La Banque Postale, Crédit du Nord, LCL, Crédit Agricole ou la Société Générale. Nos conseils pour éviter de vous faire pirater vos données restent les mêmes : ne téléchargez pas en dehors de Google Play et lisez toujours les commentaires des applications que vous convoitez.