Alerte Steam et Shadow : des jeux piratent vos données !

C’est une attaque qui aura des conséquences. La plateforme Steam, propriété de Valve, vient de subir une infiltration par des programmes malveillants, au travers de jeux présents dans son magasin. Si l’attaque a été rapidement maîtrisée, et n’a touché qu’une centaine de joueurs, elle révèle des failles chez le géant du jeu vidéo.

Pour infiltrer des jeux présents sur Steam, les pirates ont profité d’une faille dans les protocoles d’accès à distance, via les comptes développeurs des programmes ciblés. L’un d’entre eux témoigne sur X, en indiquant que ses identifiants ont été récupérés via un malware de type Token Grabber.

Hey Simon, I'm the developer of this game. ALL my accounts were hacked by a Token Grabber Malware. Unfortunately, the 2FA i s useless if the token is still active. I just used my dev account to release the game few hours before the hack I suppose.

— Benoît Freslon 👨‍💻 VideoGameCreation.fr (@BenoitFreslon) October 11, 2023