Alerte : mon téléphone me rend malade !

Pour comprendre les effets d’inconfort générés par nos écrans, il faut comprendre comment fonctionne une modulation PWM. Cela concerne principalement les écrans OLED qui s’assombrissent lorsque la luminosité est inférieure à 100%.

Imaginons, par exemple, que vous vous déplacez dans une rue, avec une variation de luminosité qui amène votre écran à modifier sa luminosité. L’écran semble alors s’assombrir, on pense donc que les pixels baissent leur niveau d’éclairage ? Eh bien non, tous les pixels ne représentant pas de noir pur sont toujours éclairés à 100% !

En fait, l’écran alterne entre des sections lumineuses et sombres à grande vitesse, afin de tromper le cerveau qui interprète ces variations rapides comme une baisse de la luminosité. En d’autres termes, si vous êtes à 50% de luminosité, alors la moitié des lignes de pixels de votre écran sont complètement allumées et l’autre moitié complètement éteinte, alternant à toute vitesse.

Vos yeux vont donc se fatiguer, de par la mise au point constante qu’ils font sur les variations rapides des fréquences PWM. Cela cause une sensibilité qui peut se traduire par des douleurs oculaires ou même des nausées simplement en regardant un écran.

Si les fabricants utilisent cette technique de simulation de la luminosité, c’est avant tout pour éviter la brûlure des pixels sur un écran OLED. Mais on retrouve aussi la modulation PWM sur certains écrans LCD et même sur certains téléviseurs QLED ; pourtant, ceux-ci ne risquent nullement la brûlure de leurs pixels. Une stratégie technologique plutôt incompréhensible, face au nombre croissant d’utilisateurs se plaignant de migraines ophtalmiques et de nausées face à des écrans.

Sur les derniers modèles de grandes marques, comme Samsung ou Apple, les écrans intègrent des modulations PWM à très basses fréquences, menant donc à l’inconfort de l’utilisateur. Au contraire, certains fabricants se sont penchés sur le sujet, augmentant drastiquement la fréquence de leurs écrans, comme le Edge 30 de Motorola (700 Hz), qui propose même une option d’affichage de réduction du scintillement.

