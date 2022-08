ALERTE ! 35 applications Android Malware à supprimer immédiatement !

Plus de 2 millions de téléchargements sur le Google Play Store

Les applications en question semblent avoir été téléchargées plus de 2 millions de fois sur le Google Play Store. L’application Android “GPS Location Maps” totalise à elle seule plus de 100 000 téléchargements. Les utilisateurs de cette application ont téléchargé l’application en pensant qu’elle offrait une fonctionnalité GPS. En réalité, dès l’installation, cette application changeait d’icône et de nom et commençait à diffuser sur le navigateur des publicités et des pages Web particulièrement agressives. Nous vous avons déjà parlé du Google Play Store qui devenait peu à peu une vraie passoire en ce qui concerne les malwares…

Des applications très sournoises…

Certaines applications sont malveillantes et sournoises. Non seulement elles changent de nom et d’icône, ce qui rend ainsi leur identification très compliquée pour les utilisateurs, mais en plus les chercheurs se rendus compte qu’elles demandent, par exemple, la permission aux utilisateurs de contourner la fonction d’optimisation de la batterie après l’installation, ce qui vous empêche ainsi de fermer ces applications, même si vous fermez toutes celles qui sont actives.

Certaines applications pourraient même simuler les clics des utilisateurs afin de gagner de l’argent grâce aux publicités.

Les développeurs de ces petites saletés ont mis en place un système bien rodé pour éviter d’être détectés, en se cachant par exemple dans des applications récentes ou bien en intégrant une obfuscation du code et un chiffrement rendant presque impossible les techniques de rétro-ingénierie.

Supprimez immédiatement ces applications de votre appareil Android

Google semble déjà avoir supprimé les applications en question, mais plus de 2 millions d’utilisateurs les ont déjà installées sur leurs appareils mobiles. Il est bien sûr recommandé de les supprimer immédiatement. Dans la liste des applications incriminées, on dénombre notamment des applications GPS comme GPS Location Finder ou GPS Location Maps…

Des applications de Wallpaper comme :

– Art Girls Wallpaper HD, Phi 4K Wallpaper

– Anime HD, Grad Wallpapers

– 3D Backdrops, Walls light

– Wallpapers Pack, Engine Wallpapers

– Live & 3D ou Girls Art Wallpaper

Ainsi que diverses applications telles que :

– Sleep Sounds, Secret Astrology, Volume Control, Math Solver

– Camera Helper, Photopix Effects

– Art Filter, Keyboard

– Fun Emoji, Sticker, Secret Horoscope, Image Warp Camera, Fast Emoji Keyboard, Led Theme

– Colorful Keyboard, Big Emoji

– Keyboard, QR Creator, Smart Wifi, Animated Sticker Master, Personality Charging Show, Colorize Photos, Smart GPS Location, Cat Simulator, Smart QR Creator, Stock Wallpapers

– 4K & HD, Smart QR Scanner, Art Filter

– Deep PhotoEffect, Media Volume Slider, My GPS Location, EffectMania

– Photo Editor, Colorize Old Photo, Create Sticker for Whatsapp.

Encore une fois, évitez en premier lieu d’installer des applications que vous ne connaissez pas, regardez les notes des utilisateurs et si vraiment vous avez envie d’essayer quelque chose de nouveaux, renseignez-vous au moins sur la réputation de l’éditeur…