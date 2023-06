Airtags espions : comment se protéger des stalkers qui les utilisent ?

Les Airtags, ces appareils de suivi développés par Apple, ont été conçus pour s’accoler à un PC, un smartphone ou un porte clé, afin de suivre à la trace vos biens les plus précieux. Mais depuis leur sortie, en 2021, certains témoignages tendent à prouver des dérives perverses dans l’usage de ces petits dispositifs.

LES PARISIENNES faites MEGA attention avec les airtags, on m’en a mis un dessus dans le 16e y a qql jours, et là c ma pote qui vient d’en retrouver un sur elle en rentrant de la SALLE DE SPORT, ils recommencent en balle avec ça faites super attention les chiens sont de sortie pic.twitter.com/abmpKcnuxH — Wen 🍎 (@_wenartica) June 12, 2023

C’est grâce au Bluetooth que les Airtags permettent de suivre à la trace tout objet qui en est équipé. Depuis l’application Localiser, sur smartphone, un simple bouton permet de situer très précisément le lieu où se trouve le petit appareil. Une méthode utilisée par certains prédateurs. Toutes les personnes ayant remarqué être suivies ont reçu une notification sur leur iPhone, leur indiquant qu’un Airtag traque leur position.

Comment savoir si on est suivi ?

Car oui, Apple a prévu ce cas de figure. Si le dispositif n’est pas connecté à son iPhone maître pendant huit heures, il se met alors à biper pendant quinze secondes afin d’indiquer son emplacement. De plus, mais uniquement pour les appareils sous iOS 14.5 et iPadOS 14.5, une notification est alors envoyée au propriétaire du smartphone le plus proche.

Si vous êtes sur Android, vous disposez de moins d’outils pour prévenir tout suivi par Airtags. Une application, Détection des traqueurs, est nécessaire pour identifier un dispositif à proximité. Problème, la démarche n’est pas automatique, l’utilisateur doit donc lui-même enclencher une vérification.

Que faire dans cette situation ?

Si vous découvrez qu’un Airtag vous traque, sachez que certaines mesures sont à prendre. Le fil Twitter d’un gendarme, doctorant en droit privé et science criminelle, détaille les éléments à suivre. Il conseille de ne pas toucher à l’appareil et immédiatement se rendre au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche pour déposer plainte.

Si vous en découvrez un placé sur vous, ne le jetez pas, n’enlevez pas la pile. Si vous êtes chez vous, sortez rapidement et allez déposer plainte. L’infraction est celle de 226-1 du Code pénal.

Il est possible de remonter jusqu’au propriétaire. pic.twitter.com/jkQCAXjqJj — Matthieu Audibert (@MattAudibert) June 13, 2023

Sachez qu’il est possible, selon certaines conditions, d’identifier la personne à l’origine de la traque. Apple détaille dans une note de procédure tous les éléments à connaître, et à suivre, pour pouvoir remonter jusqu’au profil du propriétaire.

Du côté des fabricants, on prend le risque au sérieux. Ainsi, Apple, Google ainsi qu’un ensemble de constructeurs ont initié le lancement d’une standardisation des balises Bluetooth. Cela devrait permettre de simplifier les systèmes d’alertes des personnes traquées.