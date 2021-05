Adobe Flash va disparaître à jamais dès cet été 2021

Comme vous le savez peut-être, l’année 2021 sera notamment marquée par la fin d’une époque et une petite révolution dans le monde de l’informatique. En effet, Adobe Flash Player tire sa révérence, après de longues années de bons et loyaux services. Pour rappel, le plugin s’était rapidement imposé lors de son lancement dans le début des années 2000 comme un nouveau standard de l’animation et de l’interactivité sur le Web.

C’est grâce à lui que les utilisateurs ont pu découvrir un nouvel Internet, où il était possible de jouer à des jeux au format Flash évidemment, à lire des vidéos, créer des animations pour son site et de toutes nouvelles interfaces. Un plugin ultra populaire, qui a rapidement fait les frais de ses grosses lacunes côté sécurité. En effet, Flash Player est un nid de failles de sécurité, et devient rapidement la cible favorite des hackers.

Flash Player était bien trop dangereux pour les utilisateurs

Après plusieurs années d’activité, les développeurs se tournent tous petit à petit vers le HTML 5, un autre format bien plus léger et réactif que Flash, et surtout nettement mieux sécurisé. Face aux risques que représente Flash Player pour les utilisateurs (ces failles sont régulièrement exploitées pour mener des cyberattaques), Adobe a décidé de se rendre à l’évidence en début janvier 2021 : il est temps de tirer un trait sur Flash Player.

L’éditeur a donc annoncé la fin du support du logiciel. En février 2021, ce fut au tour de Microsoft d’accélérer la fin du plugin. En effet, le constructeur a annoncé le déploiement d’un patch pour Windows 10 dont le principal objectif est de désinstaller l’ensemble des composants de Flash Player présents sur votre système.

Reste que les utilisateurs attendent toujours ce correctif, des mois après l’annonce initiale de la firme de Redmond. Or, Microsoft vient de confirmer que le patch KB4577586 sera intégrée dans les mises à jour Preview de Windows 10 1809 et ultérieures dès le mois de juin 2021. Puis en juillet, ce sera tour des versions plus anciennes de l’OS, puis de Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows 8 Embedded 8 Standard. En d’autres termes, vous l’aurez compris, il faudra dire adieu à Flash Player dès le mois de juin 2021. Probablement pour le meilleur non ?

