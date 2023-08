Adieu WhatsApp : la mauvaise surprise du mois de septembre ?

La toile s’affole : dès le 1er septembre, l’application de messagerie Whatsapp ne sera plus accessible sur 49 modèles de smartphones. En réalité, la situation est bien moins catastrophique que cela, et très peu de modèles seront concernés.

Depuis quelques heures, une information fait frémir la toile. Le 1er septembre, WhatsApp ne serait plus accessible sur une cinquantaine d’appareils, Android et iOS confondus. Diantre, mais quelle terrible nouvelle, voilà qu’en plus les articles citent tous une page de la documentation officielle de WhatsApp. Pourtant, en cliquant sur le lien, on peut voir que ce n’est pas le cas.

Une fin de support à l’automne

Ainsi, l’entreprise de messagerie l’annonce clairement : dès le 24 octobre 2023, l’application ne sera plus compatible avec les versions d’Android antérieures à 5.0. Pour les utilisateurs iOS, tout reste inchangé, la compatibilité débute avec la version 12 et continue avec les versions ultérieures. Le 1er septembre n’est pas mentionné, le nombre d’appareils incompatibles non plus.

Un changement au (très) faible impact

Bien sûr, en supportant Android à partir de la version 5.0, certains vieux appareils seront inévitablement laissés de côté. Mais rappelons-nous qu’Android s’apprête à lancer sa version 14. Depuis la sortie d’Android 5.0, près d’une décennie s’est écoulée, les nouvelles versions n’étant alors lancées qu’entre deux à quatre ans d’intervalle. Les appareils les plus récents touchés datent donc de 2010/2011, à l’instar du Sony Xperia X10. Pour ce qui est d’iOS, bien que la version 12 ait été lancée en 2018, Apple assure une mise à jour logicielle pour ses appareils pendant 5 à 6 ans. Ainsi, seuls les iPhones antérieurs à 2013 ne seraient pas compatibles avec la version actuelle de WhatsApp.

Sécurité et optimisation

Whatsapp ajuste la compatibilité de son application pour deux raisons centrales. Premièrement, la sécurité des utilisateurs est au cœur de sa communication. Un OS plus vieux est naturellement plus vulnérable aux failles de sécurité, ce qui est critique pour des applications comme la messagerie de Meta, riche en données personnelles.

Deuxièmement, il y a une dimension économique. En effet, peu d’appareils fonctionnent encore sur des versions antérieures à Android 5.0 ou iOS 12. Pour Whatsapp, maintenir et mettre à jour une version de l’app pour ces systèmes obsolètes serait coûteux. D’autant plus que Meta, le groupe derrière Whatsapp, priorise clairement la rentabilité.

Pas d’inquiétude donc, ce changement de support prévu par Whatsapp ne représente en réalité qu’une modification anecdotique. Cependant, si vous utilisez encore Android 4 ou iOS 11, il est bon de noter que ces versions n’ont plus bénéficié de mises à jour de sécurité depuis 2019. Votre appareil est donc à risque !