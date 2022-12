Adieu WhatsApp ! Ces téléphones qui ne passeront pas l’année

C’est officiel, WhatsApp refusera de fonctionner sur pas moins de 50 modèles dès le 31 décembre 2022. L’application a rendu publique la longue liste des modèles concernés, on y retrouve, entre autres, deux iPhones et une pléiade de smartphones. On vous en dit plus…

Chaque année c’est la même chose : WhatsApp va couper les ponts avec des appareils trop vieux. Il ne s’agit pas d’un problème avec le matériel, mais bel et bien avec la partie logicielle jugée trop ancienne et comportant trop de failles non colmatées…

Adieu le vintage

Dans un but de prévention et afin de garantir un maximum de sécurité ainsi qu’une évolution des capacités de l’application, WhatsApp procède donc à des mises à jour régulières. Mais cela engendre des problèmes de compatibilité avec des modèles de smartphones dépassés. Le 24 octobre dernier, WhatsApp n’était plus en mesure de fonctionner sur les iPhone sous iOS 10 et 11 (2018). À compter du 31 décembre 2022, il faudra au minimum disposer d’iOS 12.1 pour continuer d’utiliser la messagerie. Propriétaires d’iPhone 5 et 5 C dites adieu à WhatsApp !

Mais vous ne serez pas les seuls, car côté Android l’appareil doit embarquer au minimum Android 4.2 (Jellybean) : un système qui a vu le jour il y a plus de 10 ans quand même.

Une longue liste

Si iPhone ne perd que deux modèles, chez Android la liste des modèles n’étant plus éligibles est plutôt longue. Pour preuve, six modèles Huawei, les Ascend D, D1, D2, G740, Mate et P1. Chez LG, ce ne sont pas moins de 20 modèles (LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, …). Pour Samsung, 7 modèles de Galaxy sont concernés. Par ailleurs sont également condamnés plusieurs modèles Sony, Wiko, Lenovo, un Archos, un HTC et beaucoup d’autres ! Vous trouverez la liste complète en fin d’article…

Que faire ?

Votre smartphone est frappé d’infamie ? Vous êtes un grand utilisateur de WhatsApp ? Alors vous devrez changer de téléphone si vous désirez continuer à utiliser l’application. Si vous n’êtes pas un inconditionnel de cette messagerie, vous pouvez continuer à profiter de votre téléphone vintage en toute quiétude… ou en attendant votre tour ?

La liste des condamnés :