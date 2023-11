Adieu Android ? Huawei en route vers le futur

Et si c’était la fin ? Après plusieurs années de lutte acharnée, il semblerait que Huawei abandonne définitivement son support Android. Quatre ans après les premières sanctions américaines, l’entreprise chinoise largue les amarres et prend le large.

Retour en 2019 : alors que le gel hydroalcoolique n’est pas encore devenu un enjeu stratégique, le monde des smartphones est bouleversé. Huawei, l’un des leaders du marché, se voit accusé d’espionnage par les autorités américaines. Conséquence, un embargo technologique est prononcé contre la marque : composants, logiciels, mais aussi, conséquence inattendue, OS ne peuvent plus être fournis par des acteurs américains à la marque chinoise.

Les appareils du constructeur tournent jusqu’alors sur Android, développé par Google, entreprise américaine. Face à l’embargo, l’usage d’une licence Android leur est proscrit. Alors, pour rester à flots, Huawei décide de développer HarmonyOS, son propre écosystème, basé sur la version OpenSource d’Android. Une solution qui garde un lien ténu avec l’OS de Google, grâce au support des librairies logicielles Android. Mais, 4 ans plus tard, Huawei a décidé de franchir un cap.

Les bibliothèques Android ne seront plus supportées

Cela fait donc plusieurs mois que l’entreprise chinoise communique sur le sujet : à partir de 2024, la nouvelle version d’HarmonyOS sera complètement coupée d’Android. Jusqu’à maintenant, les utilisateurs de la marque pouvaient utiliser les applications Android grâce à la compatibilité logicielle des APK. Si l’information se confirme, les librairies concernées ne seront alors plus supportées par le système d’exploitation de Huawei, mettant fin à des années d’hésitation.

Huawei could drop Android app support in HarmonyOS in 2024 https://t.co/n3RYYOz5lO — Android Police (@AndroidPolice) November 14, 2023

Épilogue d’un long combat

Est-ce donc la conclusion de cette histoire ? Si l’hypothèse d’un HarmonyOS coupé d’Android venait à se confirmer, alors oui, sans doute. Il semble peu probable que l’entreprise fasse un jour marche arrière : si ses parts de marché sont plutôt faibles en Europe et aux USA, Huawei reste un géant en Chine, avec plus de 700 millions d’appareils en circulation. Sa nouvelle stratégie logicielle s’adresse donc avant tout à son marché national, qui semble valider la décision. Ainsi, la plupart des entreprises de développement logiciel chinoises ont, depuis cet été, lancé des campagnes de recrutement de développeurs avec des compétences sur HarmonyOS.

Quel avenir pour Huawei ?

Se pose maintenant la question des conséquences. Avec la coupure définitive entre Android et Huawei, il est légitime de se demander quelles seront les retombées pour l’entreprise chinoise. Depuis l’embargo américain, la marque souffre d’une réputation en berne ; un coup d’estoc qui a renforcé son déclin en Europe et aux États-Unis, antérieur à 2019. De plus, HarmonyOS n’a aucun argument pour rivaliser, en dehors de la Chine, avec Android et iOS. La fin de compatibilité des fichiers APK n’est qu’un élément de plus renforçant ce point. Peu de chances donc que le système d’exploitation chinois représente une alternative sérieuse à ses concurrents.

Alors, on pourrait se dire que Huawei n’en a que faire et souhaite se concentrer sur le marché chinois. Oui, mais là aussi, le bât blesse. Depuis les sanctions américaines, la marque est en recul sur son propre marché intérieur. En 2019, avant les sanctions, les analystes percevaient Huawei comme le futur roi du smartphone au pays du Dragon. Depuis, les chiffres parlent : en 2021, Huawei sort du top 5 des vendeurs mobiles. En 2023, la tendance se confirme, donnant Honor en leader et Huawei en berne.

Alors, l’avenir de Huawei est incertain. Prochaine étape pour la marque : le premier semestre 2024, avec la sortie d’HarmonyOS sans Android ainsi que la première puce 5G de la marque. Affaire à suivre !