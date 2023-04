Addiction au téléphone : 3 astuces pour reprendre le contrôle !

Suivre sa consommation sur Android

Si vous êtes propriétaire d’un Pixel, d’un Samsung ou d’un autre smartphone tournant sur Android, vous pouvez visualiser votre temps passé sur le mobile directement depuis un menu dédié.

Accédez aux Paramètres

Cherchez Bien-être numérique et contrôle parental

Là, vous pouvez visualiser la répartition de votre temps d’écran, le volume horaire total, le détail par application ainsi qu’un suivi jour par jour, en comparant, des interactions et autres données sur l’accès à vos programmes favoris.

Comment limiter sa consommation sur Android ?

Les dernières moutures Android vous permettent de créer des bloqueurs de consommation, destinés à raisonner votre usage du smartphone. Ainsi, vous pouvez définir des minuteurs pour chaque application, permettant de mettre en pause le programme une fois le temps imparti dépassé.

Depuis Bien-être numérique et contrôle parental

Sélectionnez le menu Tableau de bord

Choisissez l’application de votre choix et cliquez sur l’icône de sablier à droite

Réglez un Minuteur d’application

Comment éviter d’être distrait par son smartphone ?

Pour limiter les nuisances de votre mobile et éviter d’être attiré par le son charmeur d’une notification, vous pouvez limiter celles-ci. Pour ce faire, deux options : désactiver la possibilité de notification d’une ou plusieurs applis, ou bien activer le mode Chut.

Pour limiter les notifications :

Depuis Bien-être numérique et contrôle parental

Sélectionnez Gérer les notifications

Décochez les applications que vous souhaitez rendre silencieuses

Pour activer le mode Chut :

Depuis Bien-être numérique et contrôle parental

Sélectionnez Activer le mode Chut

Activez l’option

Une fois celle-ci activée, le simple fait de tourner vers le bas votre smartphone coupera les notifications.

Vous avez maintenant la maîtrise totale de votre temps d’écran ! Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accroître votre productivité de manière ludique, avec par exemple une application comme Forest. Plus vous passez du temps loin de votre écran, plus un arbre virtuel poussera sur votre écran !