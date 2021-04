Activités sportives : une appli pour conserver ou retrouver sa motivation ?

Avec le retour des beaux jours, les amateurs de sport ressentent encore plus durement le manque d’activités possibles. Des moins réguliers aux plus acharnés, tous sont sujets à la même lassitude et à la même frustration.

Si quelques chanceux peuvent désormais profiter d’une mer dont la température devient motivante, il n’empêche que la plupart doivent se cantonner à la course à pied dans le fameux rayon de dix kilomètres autour de leur domicile. Si cette pratique est habituelle et plaisante pour certains, elle est une corvée pour d’autres, davantage familiers des terrains de football ou des salles de sport, mais bien peu de la course d’endurance et de la solitude de celui qui la pratique. Avec le temps, la motivation diminue chez beaucoup, les bonnes résolutions s’étiolent, les séances de sport s’espacent.

Comment conserver (ou retrouver) sa motivation ?

Les éléments motivants du sport sont habituellement, entre autres : le plaisir, la recherche de la performance, l’esprit d’équipe. Si ces trois-là ont subi les conséquences de la pandémie, il ne faut pas croire qu’ils ont disparu pour autant. À chacun de se donner de nouveaux objectifs pour en retirer la satisfaction nécessaire. Le moins qu’il est possible de dire, c’est que si la période est difficile, l’époque nous gâte quant aux moyens de la traverser le plus confortablement possible. Car le sportif confiné est-il si solitaire que ça ?

L’Internet fourmille de conseils, d’astuces et de méthodes diverses pour accompagner chacun dans son programme personnel et son entraînement à domicile. Si le plaisir n’est certes sans doute pas le même que de pratiquer son sport préféré avec ses partenaires habituels, il est en revanche certain que les moyens de bien travailler tout en se faisant plaisir ne manquent pas.

Ainsi le nouveau marché de la sueur en période de COVID prolonge-t-il celui, plus ancien, des applis de sport et autres coachings, mais il leur donne un coup de fouet et de nouveaux enjeux qui le transforment en bonne partie. Si la demande a augmenté, la concurrence n’en est pas moins rude entre ces fournisseurs de service, qui doivent se démarquer par la qualité de la prestation et/ou par son originalité, d’autant que le bouche-à-oreille reste le meilleur promoteur des bonnes initiatives sur l’Internet.

Un coach à la maison

Un des prix de la création la plus originale revient sans doute à l’appli Fitwin et à son concept de récompense par l’effort. Ses créateurs ont tout à fait cerné l’élément à viser en cette période : la motivation. Car coacher, donner des astuces pour optimiser ses performances, etc. : tout ça est bien joli quand on s’adresse à un public volontaire. Mais quid de l’amateur lassé par son sport individuel après une année de COVID ? Comment lui donner l’envie de prolonger son effort, de progresser et de rester fidèle à une appli qui soit donc suffisamment stimulante ?

Deux réponses à cette question. La qualité du service d’abord, l’originalité du concept ensuite. Pour ce qui est de la qualité du service, Fitwin incarne de façon exemplaire le standing désormais atteint par les applis de coaching, devenues partie prenante du travail de chacun : publication quotidienne de conseils et de vidéos, recettes de cuisine, etc. forment un ensemble qui accompagne l’effort au quotidien. L’originalité est ce qui arrête l’attention ensuite : l’appli propose un système de récompenses (en cadeaux, bons d’achat, etc.) en fonction de la distance parcourue chaque jour : voilà qui n’est pas anodin, puisque cette « carotte » tend à soutenir la motivation de chacun. Une excellente idée, sans aucun doute. Si, de fait, on ne s’étonne donc pas que l’appli s’intègre dans la catégorie des services payants (c’est-à-dire peu motivants au premier abord, mais qui misent sur la qualité et le standing plutôt que sur l’accessibilité), force est de reconnaître que le concept bouscule les habitudes et mérite qu’on s’y intéresse.

De toute façon, tout est expliqué sur le site de Fitwin et chacun peut l’explorer pour se faire son opinion avant d’adhérer, afin peut-être de répondre à la question : la motivation sportive peut-elle encore être sauvée en 2021 ?