Abonnement payant et Musk aux manettes : le Twitter nouveau est arrivé !

La première offre d’achat de Twitter par le milliardaire remonte à avril 2022. À l’époque, le patron de Tesla et SpaceX avait annoncé ses intentions ainsi que ses objectifs, comme la sortie boursière de l’entreprise ou encore la restructuration des règles communautaires du réseau social. Après plusieurs volte-faces ainsi que beaucoup d’invectives entre Musk et les dirigeants de Twitter, l’opération a enfin abouti. Le 27 octobre, un document officiel confirme l’acquisition de l’entreprise faisant d’Elon Musk le seul dirigeant de la société.

the bird is freed

Commence alors un ménage dans les effectifs de Twitter. D’abord le renvoi des neuf membres du conseil d’administration, incluant le directeur d’alors Parag Agrawal, qui sera suivi de l’annonce par le milliardaire lui-même d’un plan de restructuration de l’ensemble des équipes techniques. Pour renforcer la pression, Musk semble même avoir demandé à chaque développeur de l’entreprise de remettre 50 pages des codes créés par chacun au cours du mois passé, afin qu’il puisse les évaluer personnellement. Des ingénieurs Tesla ont aussi été mobilisés pour auditer la qualité des techniciens de Twitter.

Elon Musk a aussi annoncé des mesures concernant directement la communauté. Au premier plan, la possibilité pour un certain nombre de comptes bannis de redevenir actifs. En compensation, le nouveau dirigeant s’est engagé à mettre en place un groupe de modération avec des règles plus claires dans la gestion des litiges.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.

No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022