7 choses à savoir lorsque l’on commande via internet

Alors que le e-commerce ne cesse de prendre de l’ampleur ces dix dernières années et particulièrement depuis la crise sanitaire du Covid, vous avez peut-être besoin d’informations pour vous lancer ou être mieux avisé. Faisons un petit tour de la question !

1- Le suivi de colis

L’une de vos réticences réside peut-être dans la crainte de ne pas recevoir vos commandes, notamment si elles proviennent de vendeurs basés à l’autre bout du monde, en Asie, en Amérique, en Afrique. Sachez qu’il est tout à fait possible d’effectuer le suivi de colis à l’international tout comme à l’échelle nationale. Des services émergent sur la toile tels que les sites de tracking qui vous offrent, en une seule et même interface, la possibilité de surveiller l’avancée de votre livraison, quel que soit son itinéraire. Ils collaborent pour cela avec des centaines de vendeurs, compagnies de transport et services postaux de la planète. Ordertracker, 17track, Parcelsapp…vous avez le choix, il vous suffit de vous munir de la référence de votre colis.

2- La référence de colis

La référence de colis est un élément qui vous est transmis par le vendeur une fois votre commande passée et l’expédition entamée. Vous recevez en règle générale un email avec ces données nécessaires, qui vous serviront donc au suivi de votre colis. Le format de ce numéro peut varier en fonction des vendeurs et des transporteurs.

3- Vérifiez les délais de livraison

En particulier si votre commande est destinée à être un cadeau pour un proche. Pendant certaines périodes (Noël par exemple), ces délais de livraison ne sont pas toujours conformes à la réalité ou bien sont réajustés par rapport aux délais ordinaires.

4- Des moyens de paiement sécurisés

Il faut en effet avoir conscience que le net est devenu un outil prisé des malfaiteurs. Vol de données bancaires, fraude, piratage, il convient alors d’être vigilant avant d’effectuer un quelconque règlement. Les sites sécurisés sont remarquables grâce au petit logo cadenas qui figure dans la barre d’adresse de votre navigateur. Si vous voyez un cadenas barré ou un triangle jaune, méfiez-vous. Ensuite, les banques fournissent aujourd’hui des services souvent gratuits à activer, le plus souvent à l’aide de leur application, afin de vous fournir directement un moyen de paiement sécurisé avec vérification d’identité. Parfois, ils proposent même un code unique de carte bancaire pour la transaction que vous souhaitez effectuer. Paypal et Paylib sont également des alternatives de paiement sécurisés.

5- Le droit de rétractation

Si vous avez malheureusement effectué un achat que vous regrettez, vous avez la possibilité de faire valoir votre droit de rétractation. Votre réclamation doit être transmise au site vendeur dans les 7 jours à compter de la réception du produit ou de l’acceptation de la prestation si c’est un service. Il pourra cependant vous être demandé de vous acquitter des frais de retour. Certaines ventes peuvent néanmoins ne pas être soumises à rétractation, cela vous sera indiqué lors du processus de paiement, par exemple pour un voyage, une assurance… C’est également le cas des produits faits sur mesure. Enfin, si certains éléments ne vous ont pas été communiqués (frais de livraison, caractéristiques essentielles, SAV…) le délai de rétractation passe à trois mois.

6- Demande de remboursement

Si ce délai de 7 jours est passé mais que vous vous rendez compte que le produit envoyé n’est pas conforme à sa description et qu’il ne peut être utilisé, pas de panique, vous avez le droit d’invoquer le vice caché. Il faudra alors faire réclamation auprès du vendeur en lettre recommandée avec avis de réception, ce dernier sera alors tenu de procéder au remboursement. Autre cas de figure, si vous ne recevez pas l’article à cause d’un problème de livraison, c’est bel et bien au vendeur de s’acquitter d’un renvoi ou d’un remboursement à votre encontre ; à lui d’opérer un recours près du transporteur responsable.

7- Bien comparer

Avant toute chose, peut-être aurait-il été utile de préciser que vous avez le choix sur internet ! Alors n’hésitez pas à comparer les prix, les articles similaires, les garanties et à accéder aux ventes flash ou aux promotions ! La concurrence est rude pour les vendeurs, rentrez dans ce jeu !