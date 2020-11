64, 128, 256 Go ? Plus ? De quel stockage avez-vous besoin ?

Le stockage de l’appareil est une mémoire morte (opposée à la mémoire vive ou RAM) qui prend la forme d’une puce électronique. Cette dernière garde au chaud vos applis, documents, photos, vidéos, contacts, etc. Il vaut mieux ne pas se trouver à court de place, mais ce n’est pas toujours facile de savoir quels sont nos besoins…surtout si on n’a pas changé d’appareil depuis longtemps. Car quand on parle de stockage il faut savoir qu’Android doit se faire une place tout comme certaines applis, ajoutées par le constructeur et qu’on ne peut pas désinstaller (les « bloatwares »).

Par exemple dans la version 256 Go du dernier OnePlus 8T, c’est carrément 22 Go qui sont réservés par le système. Il ne reste donc que 234 Go « pour vous ». C’est pas mal, mais imaginez que certains appareil ne propose encre que 64 Go de stockage ! Il faut aussi noter que les photos, les vidéos prennent de plus en plus de place au fur et à mesure que les capteurs deviennent importants (12, 48 et même maintenant 108 mégapixels). Si vous n’avez pas trop les moyens d’opter pour un modèle 128 Go et que vous vous reportez sur un appareil avec 64 Go de mémoire, veillez à ce que votre future acquisition dispose d’un slot pour carte microSD. Attention si vous optez pour cette solution, il faudra une carte de qualité à la norme microSD XC I. Pas besoin d’aller jusqu’à la norme XC II, plus chère et plutôt réservée aux appareils photo et caméras numériques.

Notons enfin que les cartes Nano Memory Card chez Huawei/Honor sont parfois bien plus chères que la différence de prix entre un modèle 64 et un modèle 128 Go par exemple. Si vous optez pour ces marques, vérifiez bien quelle est le type de carte utilisé.

Une sale histoire de Byte

Dans cet article, et globalement sur tout le site, nous parlons uniquement de Go (GigaOctet), mais nous pourrions tout aussi bien parler de GB (GigaByte) car c’est exactement la même chose. Il ne faut par contre pas confondre avec les Gb (Gigabit) puisque 1 octet = 1 byte = 8 bits.

► 32 Go

À moins de n’utiliser qu’une dizaine d’applis ou ne prendre que rarement des vidéos, nous déconseillons l’achat d’un appareil avec seulement 32 Go de mémoire. Pour votre grand-mère qui n’utilise que Facebook et WhatsApp c’est suffisant. Pareil pour un enfant… Si l’appareil dispose d’un emplacement SD c’est autre chose : vous pourrez ajouter de l’espace si la place vient à manquer.

► 64 Go

Il s’agit selon nous du minimum en 2019 et si Google continue de proposer son Pixel 4 avec 64 Go, la plupart des autres constructeurs sur du haut de gamme proposent au minimum 128 Go. Il faut dire que les 64 Go sont parfois vite remplis : les gros jeux (Call of Duty, Hearthstone, etc.) prennent parfois plus de 1,5 Go, les photos pèsent de plus en plus lourd (de 3 à 8 Mo) tout comme les vidéos : comptez 250 Mo pour 15 secondes en 4K 60 fps…

► 128 ou 256 Go

Ici, on est dans la zone « confort ». À partir de ces capacités, vous pouvez éventuellement vous passer d’un logement pour carte SD. Avec 128 Go vous pouvez stocker 3000 photos, 160 courtes vidéos, 5 jeux « lourds », une quarantaine d’applis et être à seulement 50 % d’espace utilisé. 256 Go conviendront plus à ceux qui préfèrent les vidéos aux photos ou qui stockent des fichiers multimédias depuis plusieurs années, de téléphone en téléphone…

► 512 Go et au-dessus ?

Ici c’est le domaine des hardcore gamers ou des vidéastes professionnels qui veulent enregistrer de longues vidéos en qualité maximum. Même les « vieux » de la rédaction qui utilisent toujours BitTorrent pour visionner des films ou des séries n’ont pas la réelle utilité d’avoir 512 Go d’espace (une saison HD pèse entre 4 et 6 Go tandis qu’un film encodé en x265 ne prend « que » 2,5 Go…)