5G : quel ROI pour l’industrie 4.0 ?

Quels sont-ils ? Comment déployer efficacement la 5G pour récolter ces fruits espérés ? Hub One, spécialiste des technologies digitales pour entreprises, donne des pistes.

La 5G, des ROI à plusieurs niveaux

Depuis plusieurs mois, la 5G se déploie progressivement en France. Cette technologie est très attendue par les particuliers et les entreprises en raison de ses nombreux avantages. Elle devrait notamment améliorer considérablement le débit de connexion et augmenter sa vitesse. Dans ce contexte, la 5G permettra aux entreprises de booster leurs activités et d’accélérer leur croissance. Sur ce point, il faudra espérer un retour sur investissement (ROI) sur quatre leviers de performance, explique l’opérateur télécom professionnel Hub One dans un article de son blog.

D’abord, au niveau technologique avec une convergence des infrastructures et des terminaux. Aussi, il y aura un ROI sur les métiers par l’amélioration considérable de l’efficacité des équipes. Un résultat possible grâce au travail en temps réel, à l’intégration de capteurs et même à l’anticipation des pannes.

Le retour sur investissement concerne également l’image de l’entreprise. Celle-ci a la possibilité de perfectionner les processus internes. Ce qui permettra d’optimiser la qualité de service et donc d’obtenir une satisfaction client totale. D’ailleurs, la 4G sera d’une précieuse aide pour réaliser de vrais gains écologiques via une meilleure gestion de la ressource en eau, de l’énergie ou des déchets. Une arme pour réduire son empreinte énergétique de manière significative. Toutes ces qualités font de la 5G, un puissant levier dans l’obtention d’un ROI financier important.Les bons partenaires et les bonnes ressources.

Fort de ces avantages et des ROI espérés, la 5G intéresse la plupart des acteurs économiques. Selon Capgemini, 2/3 des industriels envisagent de déployer ce standard dans les 1 à 2 ans. Mais, comment réussir l’intégration de la 5G dans les projets de digitalisation des entreprises ? Hub One, spécialiste des technologies digitales pour les entreprises, donne 5 clés pour relever ce défi. La filiale du groupe ADP (Aéroports de Paris) interpelle d’emblée sur la nécessité d’avoir une bonne vision d’un projet de digitalisation. Il faudra mettre en place une véritable stratégie digitale, avec les moyens qui vont avec.

Seconde clé de réussite : avoir une bonne équipe. Les entreprises doivent réunir les bonnes compétences, notamment celles axées sur l’innovation. Cela permettra de trouver les solutions métiers idéales. En outre, il y a nécessité de bien choisir les sujets traités. On pourra, par exemple, opter pour la continuité des dossiers en cours afin de mieux négocier le changement ou la sécurité du personnel. Quatrième clé : les organisations doivent identifier la surface minimale sur laquelle lancer la 5G et quand le faire. En même temps, on prendra soin de choisir les bons partenaires (opérateurs, intégrateurs, etc.). Ceux-ci doivent pouvoir offrir un accompagnement sur mesure et durable. Sixième clé : les entreprises veilleront à réunir les bonnes ressources matérielles (locaux, machines…) et financières.

La 5G va immanquablement révolutionner le monde professionnel grâce aux nouveaux usages (Internet des objets, robotisation, AR/VR, automatisation, etc.) qui s’appuieront sur un haut débit mobile et une faible latence. Mais, il faudra respecter quelques bonnes pratiques afin de garantir la réussite du projet et surtout y mettre les moyens financiers nécessaires.