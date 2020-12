5 raisons d’utiliser un gestionnaire de mot de passe

Pas toujours évident se protéger sur le Web. Un gestionnaire de mots de passe reste un excellent moyen de sécuriser ses identifiants. Seulement, pour maintenir un niveau de sécurité optimale, il est conseillé de régulièrement mettre à jour son gestionnaire et ses mots de passe. On vous explique pourquoi.

Le recours à un gestionnaire de mots de passe est plus que conseillé sur la toile, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. Premièrement, il vous permet de multiplier les mots de passe, de les stocker et de les enregistrer à votre place. De fait, vous évitez l’avalanche de notes adhésives sur l’écran pour retenir votre armée de mots de passe, et surtout vous évitez d’utiliser un seul mot de passe pour l’intégralité de vos comptes, et c’est bien le plus important.

Néanmoins, il ne suffit pas de stocker ses mots de passe et de ne plus jamais revenir dessus. Gestionnaire de mots de passe ou non, il est toujours bon de changer vos sésames régulièrement. Mais si vous souhaitez utiliser un logiciel dédié, autant bien le choisir…



1/Les vieux mots de passe sont vulnérables

C’est simple, plus un mot de passe est vieux, plus il est vulnérable. En effet, un mot de passe vieux de plusieurs années a forcément plus de chance d’avoir été compromis lors d’un piratage et de se retrouver sur une base de données vendue au plus offrant sur le Dark Web. Le site Haveibeenpwned vous permet par exemple de savoir si vos mots de passe et identifiants ont été interceptés ou non lors d’une cyberattaque.

Dans l’idéal, il est conseillé de modifier son mot de passe tous les deux ou trois mois. Si c’est trop pour vous, assurez-vous de les modifier au moins deux fois par an. En outre, n’hésitez pas à supprimer vos comptes sur des sites que vous ne fréquentez plus. Vous retirerez ainsi vos données personnelles des serveurs du site en question, et cela fait toujours une chance en moins de se faire pirater.

2/Assurez-vous de la sécurité de votre gestionnaire de mots de passe

Dans un monde parfait, tous les gestionnaires de mots de passe sont parfaitement sécurisés. Dans les faits, ce n’est pas toujours le cas. Le mieux reste d’opter pour un gestionnaire de mots de passe qui propose en option ou de série la double authentification matérielle avec une clé de sécurité YubiKey. Pour rappel, il s’agit de clés de sécurité qui supportent les mots de passe à usage unique, le chiffrement et l’authentification par clé publique.

3/Les cybercriminels innovent toujours

C’est un fait incontestable. Les hackers feront toujours preuve d’une imagination débordante pour trouver des moyens inédits pour s’emparer de vos données. Certains vont recourir à des techniques éprouvées, comme les faux écrans bleus, tandis que d’autres vont s’attaquer à TousAntiCovid en insérant des malwares dans de faux SMS gouvernementaux. En d’autres termes, comme les hackers, restez à la page et ne laissez pas vos mots de passe et votre sécurité dépérir en les mettant à jour régulièrement.

4/L’identification va évoluer

Le temps des mots de passe classiques est bientôt révolu, à l’heure où la double authentification et les scanners biométriques (reconnaissance faciale et empreintes digitales) se démocratisent sur smartphones notamment. Il est probable que ces technologies remplacent à termes le simple combo nom d’utilisateur + mot de passe, et de fait il est donc essentiel de se procurer un gestionnaire de mots de passe capable d’évoluer avec son temps et d’offrir d’autres méthodes de connexion.

5/Vous êtes responsable de votre sécurité

Cela semble logique, mais c’est un fait. Vous seul pouvez vous assurer de la force et de complexité de vos mots de passe. Dans ce même ordre d’idée, vous seul pouvez opter pour le meilleur logiciel antivirus, et le meilleur gestionnaire de mots de passe. Dans cette dernière catégorie, nous pouvons vous conseiller NordPass qui est complet (stockage chiffré, générateur aléatoire, 6 appareils simultanés, etc.) et est encore en promo à 2,12 €/mois.