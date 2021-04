5 erreurs à ne pas faire avec son smartphone Android

Utiliser un smartphone ne requiert pas de grandes connaissances techniques. Pour autant, nos téléphones portables demandent un minimum d’entretien pour fonctionner correctement. Si vous voulez garder votre appareil le plus longtemps, il convient d’adopter et de bannir certaines habitudes. Après notre tutoriel pour booster les performances de votre smartphone, nous avons décidé de dédier ce guide aux 5 choses qu’il ne faut pas faire avec son smartphone Android.

1/ Ne pas faire les mises à jour logicielles

Oui, les mises à jour logicielles ont le chic pour tomber au meilleur moment, quand vous avez justement besoin de votre téléphone pour passer un coup de fil important. Néanmoins, ignorer ces patchs est une grave erreur. Les mises à jour constructeur et les MàJ de sécurité Google sont essentielles, et vous ne devez en aucun cas les mettre de côté. Elles corrigent de nombreux bugs, et surtout colmatent les failles de sécurité repérées dernièrement. Par exemple, Google a corrigé pas moins de 37 failles de sécurité en mars 2021, dont certaines étaient critiques.

Certes, il arrive parfois que ces patchs provoquent quelques dysfonctionnements, mais cela reste rare. Si c’est le cas, les constructeurs comme Google font rapidement le nécessaire pour proposer un nouveau correctif. Le mieux reste encore de configurer les mises à jour automatiques afin qu’elles se déroulent la nuit par exemple, lorsque vous n’utilisez pas votre smartphone.

2/ Laisser son smartphone constamment allumé

C’est un très mauvais réflexe malheureusement adopté par de nombreux utilisateurs. Pourtant, vous savez qu’il n’est pas conseillé de laisser sa TV ou son ordinateur portable allumé en permanence. C’est la même chose pour un smartphone. Un simple redémarrage régulier permet à votre smartphone de se refaire une santé, en vidant la mémoire cache par exemple, ou en résolvant les petits problèmes de performance. N’hésitez donc pas à l’occasion de procéder à un « reboot » de temps en temps. Votre smartphone vous remerciera.

3/ Vider entièrement la batterie

Votre smartphone n’est plus qu’à 2% de batterie, et vous n’arrivez pas à remettre le main sur ce satané chargeur. Pas de problème, vous vous dites que vous le rechargerez plus tard. Figurez-vous qu’il s’agit d’une très mauvaise idée. En effet, laisser une batterie se vider totalement ne fera que diminuer sa durée de vie (et la laisser en charge une fois pleine aussi). Voyez-vous, tout échauffement important du téléphone a pour effet de dégrader les cellules qui composent votre batterie. Or, cette augmentation de la température survient lorsque votre batterie est vide ou à l’inverse pleine à 100%. En vérité, il est conseillé de débrancher son chargeur à 80% et de charger votre smartphone lorsqu’il reste 20%, pas moins. Vous ménagerez ainsi votre batterie.

4/ Ne pas choisir de système de sécurité pour verrouiller son écran

D’accord, il y encore quelques années, il est vrai que c’était plutôt ennuyeux de devoir rentrer un code ou de tracer un schéma pour déverrouiller l’écran de son smartphone toutes les 2 minutes. Mais en 2021, la quasi-totalité de nos smartphones Android propose aujourd’hui un lecteur d’empreintes digitales, un système de reconnaissance faciale ou encore le Smart Lock qui permet de déverrouiller automatiquement le smartphone lorsque vous le portez sur vous. Prenez soin de toujours activer l’un de ces systèmes. En cas de vol, cela empêchera d’utiliser votre smartphone à votre insu, voire même de le revendre dans certains cas.

5/ Télécharger des applis hors du Play Store

On ne répétera jamais assez, mais télécharger des applications hors du Play Store est particulièrement risqué. Bien entendu, rien ne vous interdit de télécharger des fichiers APK, bien au contraire. Nous sommes les premiers à vous en conseiller lorsque certaines applications fiables ne sont pas encore disponibles sur les boutiques d’applis officielles. L’important ici, c’est justement la fiabilité. Prenez le réflexe de vous renseigner systématiquement sur l’origine d’un fichier APK, partez à la pêche aux informations sur les développeurs, et jetez un coup d’œil à la rubrique commentaires. Une avalanche d’avis négatifs doit vous mettre en garde et cela vous empêchera peut-être d’installer un WhatsApp Pink capable de voler toutes vos données !