5 conseils pour blinder la sécurité de votre smartphone Android

Nous avons de plus en plus d’informations personnelles rentrées dans nos téléphones portables. Voilà comment éviter que l’on vous les vole.

Il est difficile aujourd’hui de passer à côté de l’utilisation quotidienne de nos smartphones. Si au départ, on les utilisait surtout pour aller sur Facebook et jouer à Candy Crush, nous pouvons maintenant en quelques tapes sur nos écrans vérifier l’état de nos finances, faire nos déclarations d’impôts et montrer patte blanche pour rentrer dans un restaurant. Nous avons donc nos vies entières à portée de main mais aussi de celle des cybercriminels et des voleurs en tout genre. Une raison de plus pour sécuriser vos terminaux afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.

Nous vous offrons donc quelques conseils pour éviter le pire.

1 : Évitez les fichiers APK sauvages

Même si l’omniscience d’Apple et Google peut parfois agacer, il faut reconnaître qu’il est plus sécurisé de télécharger ses applications sur l’App Store et le Play Store que partout ailleurs. Les magasins officiels sont censés attester d’une sécurité maximale sur les fichiers disponibles. À chaque fois qu’une nouvelle application est proposée, elle est d’abord analysée par les plateformes qui en garantissent la qualité avant son arrivée sur les rayonnages virtuels. De plus, grâce au descriptif de chacune, vous savez quelles données personnelles seront récupérées par les concepteurs. Le plus que vous pouvez, évitez de télécharger des APK sur des sites non sécurisés car le risque de se retrouver avec un virus est grand. Sachez toutefois que si nous vous redirigeons, sur Android-MT, vers une source extérieure, c’est que nous en avons vérifié la qualité.

2 : Mettre à jour les applis et le système

C’est une habitude à prendre, même si ça vous agace de devoir parfois faire de la place sur votre stockage interne et redémarrer votre téléphone après, mais vous devez absolument toujours mettre à jour le système d’exploitation de votre téléphone. Cela permet à chaque fois de sécuriser votre terminal et de combler les failles existantes que pourraient utiliser les hackers pour atteindre vos données. Ces derniers font toujours évoluer leurs méthodes et il faut donc toujours être à la page sur son téléphone. Il en va de même pour les mises à jour de vos applications.

3 : Faire attention aux autorisations accordées

Même si l’on a tendance à cliquer plus vite que notre ombre pour installer une application sur nos smartphones, il est important de faire attention aux autorisations que vous lui donnez. Il y a parfois des informations qui sont récupérées alors que cela n’a aucune logique. Que WhatsApp vous demande l’accès à votre micro est plutôt logique. Qu’une lampe torche accède à votre géolocalisation, ça ne l’est pas. Sachant la pléthore d’offres disponibles sur les stores, ne vous jetez pas sur la première application tout en haut des résultats et faites preuves d’un peu de minutie. Depuis Paramètres>Applications, il est possible d’avoir un compte-rendu détaillé des autorisations accordées à telle ou telle appli en cas de doute.

4 : Utilisez un gestionnaire de mots de passe

Il est tentant de vous servir de la fonction d’enregistrement des mots de passe des navigateurs, mais le mieux est tout de même d’utiliser des gestionnaires de mots de passe. Ces logiciels fonctionnent comme des coffres-forts qui gardent bien au chaud vos identifiants et codes et proposent un chiffrement de vos données de bout en bout. Vous trouverez par exemple votre bonheur dans des solutions gratuites comme BitWarden et Keepass2Android. Si vous utilisez également ces gestionnaires sur vos PC, vous pourrez même les synchroniser avec vos smartphones.

5. Utilisez un VPN

Quand vous vous trouvez dans des espaces publics et que vous ne voulez pas trop taper dans notre forfait de data, il est assez tentant de se connecter à des points d’accès WiFi ouverts. Néanmoins, ces réseaux publics ne sont pas toujours très sécurisés et vos données personnelles peuvent être récupérées par d’autres personnes connectées en même que vous. Nous vous recommandons dans ces cas-là de vous servir de VPN qui vous permettront de masquer votre activité. Notre choix privilégié se porte sur CyberGhost qui fait un travail remarquable pour une somme plutôt modique.