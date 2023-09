5 choses à faire absolument avant d’envoyer votre téléphone en réparation !

Votre téléphone Android doit partir en réparation ? Si cela est fréquent dans la vie d’un smartphone, on ressent tous un petit stress avant de l’expédier. Et si quelqu’un fouillait dans mes données ? Le réparateur va-t-il consulter mes applications ? Regarder mes photos ? Pas d’inquiétude, il est possible de sécuriser l’appareil avant son envoi ! Android MT vous montre comment faire.

Pourquoi protéger son téléphone ?

Oui, après tout, pourquoi vouloir sécuriser son smartphone avant de l’envoyer en réparation ? Eh bien, il s’agit d’une action cruciale, surtout si vous êtes sensibles à la sécurisation de vos données personnelles. En effet, votre téléphone réunit des informations parmi les plus sensibles : adresse postale, mail, historique de position, informations bancaires ainsi que tout un tas de conversations et médias privés. Alors, comme on ne sait jamais qui va réparer l’appareil, mieux vaut prendre des mesures en amont.

Comment sécuriser son smartphone ?

Pour bien protéger votre smartphone Android avant de l’envoyer en réparation, certaines étapes cruciales sont à suivre. Voici un guide pas à pas pour conditionner votre appareil et le sécuriser.

Enlever le stockage externe Bon, on le sait, de moins en moins de smartphones proposent un périphérique microSD pour le stockage externe. Si toutefois votre appareil en intègre un, pensez tout simplement à retirer la carte SD du téléphone avant son expédition.

Faire une sauvegarde complète Ensuite, sachez que votre appareil peut être réinitialisé au cours de la réparation. Alors, pour éviter de tout perdre, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données. Pour ce faire, un ensemble d’applications existent, telles que Google One.

Protégez vos applications Dans le cas où la réinitialisation de votre appareil n’est pas une option, vous pouvez verrouiller vos applications. Pour ce faire, plusieurs solutions s’offrent à vous : soit, pour certains fabricants, vous pouvez le faire depuis les paramètres du smartphone, soit vous pouvez passer par une application dédiée telle que AppLock.

Réinitialiser l’appareil Si vous préférez avoir l’esprit tranquille, il est préférable de passer par un retour aux paramètres d’usine de votre appareil. Cela signifie donc une suppression totale de vos données en passant par la fonctionnalité Factory Reset. Clair, net et précis, ce mécanisme nécessite cependant de procéder à une sauvegarde en amont pour retrouver votre écosystème après réparation.

Vérifiez la bonne déconnexion de vos comptes Si vous souhaitez faire un retour aux paramètres d’usine, pensez à bien déconnecter les comptes Google de votre téléphone Android avant réparation ! Par défaut, ceux-ci restent connectés même en cas de Factory Reset, laissant un accès potentiel à un réparateur mal intentionné.

Et voilà ! Vous êtes fin prêt à envoyer votre appareil en réparation ! Bien sûr, pensez à choisir un réparateur agréé et de confiance, avec un schéma de réparation et d’accès bien défini. Dans l’idéal, tournez-vous vers une enseigne officielle et reconnue !