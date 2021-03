5 astuces pour booster les performances de votre smartphone Android

Avoir un smartphone c’est bien. S’il est performant et qu’il répond aux besoins qu’on lui demande, c’est encore mieux. Peut-être vous êtes-vous déjà senti agacé à cause d’une application qui mettait une éternité à s’ouvrir ou avez perdu patience pendant le chargement d’une page Web sur votre mobile.

Alors oui, l’acquisition d’un nouveau smartphone peut-être une solution pour remédier à ces problèmes. Cela dit, vous pouvez en suivant ces quelques astuces, améliorer considérablement les performances de votre smartphone Android.

► Désactivez la synchronisation

Assez gourmande en ressources, la synchronisation de votre smartphone lorsqu’elle est activée peut provoquer des ralentissements. Utile pour les personnes souhaitant synchroniser leur mails à un intervalle de temps prédéfini, elle permet également de recevoir des notifications, notamment concernant mises à jour de vos applications.

En désactivant la synchronisation, vous gagnerez ainsi en fluidité. Vous pouvez vérifier votre boîte mail et effectuer manuellement les mises à jour de vos applications. Ainsi, votre smartphone peut « respirer » si vous lui épargnez ces tâches.

► Ayez les dernières mises à jour de vos applications installées

Les applications Android sont régulièrement mises à jour par leurs développeurs. S’ils le font régulièrement, c’est dans le but que ces dernières fonctionnent de façon optimale. Ne pas mettre à jour vos applications peut entraîner des ralentissements voire faire planter votre smartphone. Un petit tour sur le Play Store et c’est dans la poche !

► Désinstallez les applications superflues

Faites le ménage dans les applications que vous n’utilisez pas ou très rarement. Plus votre smartphone contient d’applications, plus son fonctionnement en est affecté. Un appareil avec peu d’applications aura souvent tendance à fonctionner plus rapidement. A contrario, plus il est « chargé« , plus il « ramera« .

► N’abusez pas des Widgets

Les Widgets, ces raccourcis qui permettent d’avoir rapidement un œil sur la météo ou accéder à certains paramètres peuvent alterner le fonctionnement de votre smartphone. Ils sont actifs en permanence et puisent dans les ressources de votre smartphone pour actualiser les informations qu’ils affichent. Vous pouvez en garder un ou deux sur votre écran d’accueil, sans en abuser. Moins de Widgets = un smartphone plus réactif.

► Évitez les fonds d’écran animés

Qui dit fond d’écran animé dit forcément consommation accrue de la batterie. S’ils sont agréables à l’œil, les fonds d’écran animés sont à éviter si vous souhaitez que votre smartphone en plus d’avoir une meilleure autonomie soit fluide et réactif. Leur fonctionnement repose sur celui d’une application ordinaire. Cela signifie qu’à chaque déverrouillage de votre écran, ils nécessitent des ressources CPU pour fonctionner. Si vous lancez en plus une application, le cocktail est explosif et l’utilisation de votre smartphone se révèlera être moins optimale.

Et si vraiment votre smartphone de 2012 ne veut rien savoir, il serait peut-être temps de le changer. Dans notre section Bons Plans vous trouverez peut-être votre bonheur. En ce moment le très bon POCO X3 NFC est proposé à 185 € et la bête de course qu’est le OnePlus 7T est « donné » à 330 €…