4K Video Downloader : téléchargez les vidéos YouTube, TikTok, Instagram…

Les logiciels qui permettent de télécharger les contenus des plates-formes vidéo ne manquent pas, mais il y a toujours le risque d’en choisir un qui ne fonctionne pas ou qui ne propose pas beaucoup d’options. 4K Video Downloader – disponible sur Windows, Mac et Linux – s’acquitte très bien de cette tâche, mais la nouveauté c’est la version Android qui permet de faire la même chose depuis son smartphone. Pas besoin de transférer les données du PC au mobile. Récupérez les vidéos YouTube, TikTok, Twitch, Viméo, Dailymotion, les stories Instagram, etc.

Copiez, collez : c’est tout !

Rien de bien compliqué, il suffit de récupérer les liens et de le copier dans l’interface de l’appli. La vidéo va alors se télécharger automatiquement et vous pourrez la conserver et la regarder hors ligne. Vous pourrez choisir son emplacement dans la mémoire interne du smartphone, mais aussi définir le format de sortie. Si la vidéo est compatible, vous pourrez même récupérer le contenu jusqu’à la définition 8K en 60 fps. Pas mal !

Utilisez 4K Video Downloader en 4 étapes

1/ Installation de L’APK

L’appli Android n’est pas disponible sur le Play Store. Il faudra l’installer à la main. Transférer le fichier APK que vous trouverez sur le site officiel et accepter les différentes autorisations. Ces sécurités sont là pour éviter les contaminations, mais si vous téléchargez 4K Video Downloader en suivant notre lien, il n’y a aucun risque.

2/ Copier-coller l’adresse de votre vidéo

L’interface est très simple à appréhender. Imaginons que vous vouliez télécharger une vidéo de YouTube. Allez sur la vidéo en question et copiez le lien, soit depuis la barre de navigation, soit en faisant Partager>Copier dans le presse-papier (ou Copier le lien).

3/ Récupération de la vidéo

Retournez sur 4K Video Downloader et faites juste Paste Link en bas. L’appli va alors récupérer les infos de la vidéo et la télécharger. Cela fonctionne avec plein d’autres plates-formes vidéo comme TikTok, Viméo, Twitch, etc.

4/ Lecture

La vidéo capturée sera disponible dans l’interface, il suffit de la choisir pour la lancer dans un lecteur vidéo…Le tout hors ligne. Notez que dans les paramètres, vous pouvez choisir la qualité vidéo des fichiers que vous téléchargez et comme son nom ne l’indique pas, l’appli peut capturer jusqu’à la définition 8K.