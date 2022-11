4G ou 5G : Quels sont les meilleurs forfaits mobiles sans engagement ?

Votre opérateur vous prend pour un gogo ? Vous payez 35 € par mois pour 12 Go de 4G pourrie ? Partez ! Il existe des tonnes d’offres intéressantes et sans engagement ! Vous partez quand vous voulez… Si vous n’êtes pas sûr de savoir si vous êtes encore engagé avec votre opérateur actuel, vous pouvez depuis votre mobile composer le 3179 afin d’obtenir votre numéro d’identification RIO. Il vous suffira alors de le transmettre à votre nouvel opérateur lors de la commande pour que ce dernier se charge de tout à votre place. Vous ne changerez pas de numéro de téléphone et vous recevrez votre SIM sous 3 jours. Cette dernière est payante (comptez 5 € ou 10 € avec votre première facture), mais après ça, vous serez libre comme l’air !

La 5G vous intéresse ? Sachez que RED, Free Mobile ou La Poste Mobile proposent aussi des forfaits 5G sans engagement à prix très intéressant. C’est l’heure de changer de crèmerie !

Pour info, Sosh propose aussi un forfait 100 Go (+20 Go en UE) à 17,99 € . Ces deux offres sont réservées aux nouveaux clients.

C’est le moment de changer de forfait ! En ce moment, Sosh (une filiale d’Orange) propose un forfait 120 Go avec appels/SMS/MMS illimités ! Pas de surprise ici puisque le prix de 19,99 €/mois ne changera jamais : il s’agit d’un forfait sans augmentation et sans engagement ! Non seulement les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, mais vous bénéficiez aussi de 25 Go/mois d’Internet supplémentaires utilisables si vous êtes en vacances dans un pays de l’UE ou les DOM.

Notez qu’avec ces forfaits vous aurez aussi droit à des communications illimitées dans les pays dans l’Union européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et les DOM (+ les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Auchan Télécom est un MVNO , un opérateur virtuel qui mise sur le volume pour vous proposer des forfaits à bas coût. Non seulement les prix sont intéressants, mais vous profitez forcément de la meilleure couverture chez vous puisque Auchan travaille avec les trois principaux opérateurs : Orange, Bouygues et SFR. En ce moment Auchan Télécom propose un forfait 100 Go avec appels et SMS/MMS illimités pour 12,99 € . Vous n’avez pas besoin d’autant ? Auchan propose aussi un forfait 50 Go à 9,99 € .

► NRJ Mobile

4G – À partir de 9,99 €

NRJ Mobile est un opérateur qui propose des tarifs très sympas. Son secret ? La société achète de grands volumes de données à SFR, Orange et Bouygues pour avoir un prix de gros et en faire profiter ses clients. NRJ propose en ce moment une offre sans engagement avec 140 Go de données Internet avec appels et SMS/MMS illimités pour seulement 14,99 €. Et si vous n’avez pas besoin d’un si gros volume de données, NRJ propose aussi un forfait 50 Go pour 9,99 € par mois à vie…

Vous aurez aussi droit à une réserve de 12 Go d’Internet mobile si vous partez dans les pays de l’Union européenne (+ Islande, Liechtenstein et Norvège), et les Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, Guyane + Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).