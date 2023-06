24 Go de RAM sur les prochains flagships ? N’importe quoi !

Selon plusieurs sources, les prochains appareils Premium de chez Oppo, OnePlus et RedMagic intégreront la bagatelle de 24 Go de RAM. Oui vous avez bien lu ! À l’heure où les configurations des PC standards proposent 8 ou 16 Go de mémoire vive, ce chiffre hallucinant a de quoi surprendre…

Lors d’un brillant article de mars 2021, nous nous demandions de quelle quantité de RAM un utilisateur avait besoin sur son smartphone. Si à l’époque 2 Go de RAM semblait très juste et 4 Go à peine suffisants, 8 Go nous semblait être une bonne base pour une expérience Android réussie. Nous précisions quand même que 12 Go et au-dessus nous semblait être superflus. Et force est de constater que les constructeurs – à de rares exceptions près – ne se sont pas bousculés pour proposer des appareils avec 16 ou 18 Go de mémoire vive. Rappelons que chez Apple, l’iPhone 14 Pro ne propose « que » 6 Go de RAM…

Déjà 3 appareils annoncés

C’est donc avec étonnement que nous avons appris que Oppo et OnePlus prévoyaient d’intégrer la bagatelle de 24 Go de RAM sur leurs prochains flagships. La marque RedMagic – filiale de Nubia et spécialisée dans les appareils pour gamers – a même communiqué sur son RedMagic 8S Pro qui va bel et bien embarquer cette quantité affolante de mémoire vive.

8 Go, ça rame pas…

Alors bien sûr, on peut se dire que cette évolution est bénéfique, mais au final les applications n’ont pas tant évolué que ça. Même pour des jeux en 3D très gourmands, pourquoi aurions-nous besoin de plus de mémoire vive que sur un PC ? Téléchargez l’application et Device Info et regardez la quantité de RAM que vous utilisez en fin de journée, sans effacer les applications en arrière-plan. Vous serez surpris de voir que vous attendrez rarement les 5 Go…

Un argument commercial de plus

Pour 98 % des utilisateurs, entre 8 et 12 Go suffisent largement et beaucoup ne verraient aucune différence avec un appareil doté de plus de mémoire vive. Il s’agit avant tout d’un argument commercial comme le rafraîchissement de l’écran à 144 Hz alors que de toute façon les applications et les jeux prennent rarement en compte cette spécification pour stagner à 120 Hz.

Rappelons que Apollo 11 s’est posé sur la Lune avec un ordinateur qui comportait 4 Ko de RAM : 2 millions de fois moins que la norme actuelle des smartphones. Il suffit d’optimiser en fait…