10 conseils pour protéger son smartphone contre les virus et le piratage – Infographie

Il faut donc prendre au sérieux la protection de son smartphone en suivant de bonnes habitudes, souvent basées sur le bon sens.

Quels sont les risques de sécurité pour les smartphones ?

Quand vous n’y avez jamais été confronté, il est assez difficile d’imaginer ce qui peut vous arriver si un pirate arrive à accéder au contenu sensible de votre smartphone. Concrètement, il peut :

Vendre vos données personnelles sur le dark web ;

Voler de l’argent sur votre compte bancaire ou PayPal ;

Utiliser votre e-mail et vos comptes sur les réseaux sociaux pour envoyer des liens de phishing à vos amis ;

Vendre votre adresse mail et de celles de tous vos contacts aux « usines à spam » ;

Pourquoi il est important de sécuriser son smartphone ?

Les smartphones contiennent une très grande quantité de données personnelles et parfois professionnelles. Il y a des photos de famille, des messages SMS et WhatsApp, la boîte mail, les appels personnels, les fichiers confidentiels, les comptes de réseaux sociaux, votre application bancaire, etc. Le téléphone portable contient donc toute « la vie » de son propriétaire.

Si vous négligez la sécurité de votre smartphone, vous vous exposez non seulement aux risques de perte de données, d’une intrusion dans votre vie privée, mais aussi à un piratage de vos comptes de messagerie et de réseau sociaux. À toute cette série de désagréments, on peut ajouter le risque d’un pirate qui vous demande de payer une rançon pour pouvoir récupérer vos données.

Les menaces informatiques sur Android

Il existe de différentes menaces visant le système Android, on peut citer :

Les Adwares : ce type de virus infecte les smartphones dans le but d’afficher la publicité et d’ouvrir de notifications non sollicitées.

Les ransomwares mobiles : ils bloquent l’accès au smartphone et affichent un message demandant de l’argent pour rétablir l’accès.

Les Trojans : il s’agit de programmes malveillants qui visent à voler l’accès à des comptes sensibles comme PayPal par exemple

Les spywares : appelés aussi logiciels espions, ils surveillent l’activité de l’utilisateur, enregistrent sa localisation et récupèrent des informations critiques, comme les identifiants et les mots de passe.

Comment protéger son smartphone ?

Vous vous demandez peut-être comment protéger votre smartphone contre ces virus et logiciels malveillants ? Cette infographie livre dix conseils pour protéger son smartphone contre les virus et le piratage informatique.

Source : Lebonantivirus