World Mahjong : le «vrai» mahjong

Beaucoup connaissent le mahjong à travers ce genre de « réussite » où il faut assembler 2 tuiles ensemble, mais ce jeu chinois est bien plus intéressant que cela. À mi-chemin entre le Rami et le Poker (en gros) de nombreuses variantes existent en fonction des pays où il est pratiqué, mais en 1998, la All-China Sports Federation créé une règle « internationale » pour favoriser les compétitions. World Mahjong vous propose de jouer en ligne à ce formidable jeu de réflexion, de risque et de chance.



Gratuit

Télécharger

Note

En Chine, le Mahjong est considéré comme un sport. Datant de la fin du XIXe siècle, c’est un jeu d’argent qui se joue en famille ou entre amis. Dans sa forme originelle, les règles sont assez complexes, mais c’est la manière de compter les points qui est très alambiquée. Il existe des variantes taiwanaise, américaine (issues d’immigrés qui ont importé le jeu), mais en fait chaque pays propose ses propres règles et jusqu’en 1998 seule la règle japonaise « riichi » était pratiquée par des joueurs hors de l’archipel. C’est au début des années 2000 que la MCR s’est répandue (Mahjong Competition Rules).

Avec cette règle unifiée, un Russe peut aller défier un Chinois,et un Danois un Coréen. C’est un jeu qui se joue à 4 avec 144 tuiles. On compte des familles, comme aux cartes : 9 caractères, 9 bambous, 9 cercles et les honneurs (3 dragons+ 4 vents) qui sont tous en 4 exemplaires dans le jeu. Le but est de faire des suites (chow), des brelans (pung) et des carrés (kong) avec une paire finale, mais il existe des combinaisons plus complexes (7 paires, les Serpentins, Main Verte, etc.) Il est très facile de jouer, mais la MCR impose 8 points pour valider la victoire (« mahjong » ou « hu ») : il faudra alors connaître les dizaines de combinaisons du jeu, ou au moins la petite vingtaine qui permet de poser ses 8 points.

Des parties à toute heure

Mais revenons à World Mahjong. C’est une application tout en anglais qui propose de jouer aux règles MCR et à la règle japonaise. Il y a des tutos, un mode entraînement et la possibilité de jouer en ligne. Pour participer, il suffit d’un compte Google Play. Il est possible de jouer avec la règle des 8 points ou de la descendre à 4 pts (et même à 0 pt pour les débutants). La bonne nouvelle c’est que vous n’êtes pas obligé de faire les 16 manches d’une partie officielle, vous avez le loisir de quitter la table à la fin d’un jeu. Vous pouvez aussi créer un salon de jeu privé, mais il faudra alors passer à la caisse. Notez qu’on peut bien sûr jouer sans payer et que les pubs sont rares et même absentes pendant les parties. Autre détail qui a son importance : il y a toujours des gens pour jouer !