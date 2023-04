Test de Viking Rise : Dieu que c’est chiant !

Gratuit

Viking Rise est un jeu de stratégie où vous devrez gérer vos ressources (bois, nourriture, pierre, argent, etc.) pour installer votre domination sur une terre nouvelle. Il s’agira de construire des bâtiments, de tisser des liens d’amitié avec d’autres tribus et bien sûr de combattre des montres mythologiques, mais aussi vos voisins belliqueux. Il s’agit d’un free-to-play qui ne tire pas trop sur la corde. Comprenez que le jeu ne vous pousse pas à acheter systématiquement des items dans la boutique. Il est possible de jouer sans jamais être tenté d’accélérer les choses avec quelques euros.

Sortez-moi de ce tuto !

Car comme tous les jeux de ce type, il faudra patienter le temps que vos constructions ne s’achèvent, que vos soldats soient entraînés, que votre escouade atteigne tel ou tel lieu, mais comme il n’y a pas mal de chose à gérer, on a rarement l’impression d’attendre. Pourtant, nous allons voir qu’on a quand même le sentiment de net de perdre son temps. Car Viking Rise est très dirigiste. Le jeu vous prend par la main pour vous poser les bases de son fonctionnement, mais on se rend vite compte qu’on ne sort jamais vraiment du tuto. Il est impossible de choisir où construire tel ou tel bâtiment. Vous ne savez pas par où commencer ? N’ayez pas peur : le jeu va vous dire exactement quoi faire et c’est bien là le problème.

Un sentiment de vacuité totale

Certes vous pourrez choisir l’ordre des missions à accomplir, mais il faudra de toute façon toutes les faire pour atteindre tel niveau de prospérité ou tel objectif. Le même sentiment de vacuité s’empare de vous au moment de gérer votre armée. Vous pouvez choisir sa composition (archers, piquiers et infanterie), mais c’est à peu près tout. Vous resterez bêtement devant l’écran pendant les combats : il n’y a rien à faire. Vous perdez ? Revenez plus nombreux ou augmentez le niveau de compétences de votre chef.

Passionnant.

Le jeu semble riche au niveau du gameplay avec des bâtiments qui promettent certaines subtilités (nid d’aigle, académie, mine, divinatrice, etc.), mais la mayonnaise ne prend pas. On ne se sent pas impliqué dans la tournure des événements et on ne fait que faire la chasse aux « points rouges ». Car sur chaque icône de l’interface (et il y en a beaucoup), un petit point rouge apparaîtra lorsqu’une action de votre part est demandée. Parfois, il s’agit de récupérer une récompense, parfois c’est pour envoyer une escouade accomplir une mission, recruter un ouvrier spécial, ajouter une compétence, etc. On clique sur les icônes et on fait bêtement ce qu’on nous dit de faire. Au bout de 30 minutes, on est toujours à faire la chasse aux points rouges et on se demande quand on pourra jouer. La réponse : jamais. Ce jeu n’est pas un jeu, c’est une perte de temps avec de jolis graphismes et quand même quelques bugs… Il reste quand même la possibilité de rejoindre une confrérie et de faire des raids avec d’autres joueurs humains, mais nous n’avons pas eu le courage d’aller jusque là…

Par Odin, passez votre chemin.