Test de Define – Jeux de 5 différences

Disponible sur Android ou iOS, Define – Jeux de 5 différences est comme son nom l’indique un jeu où vous devrez trouver les différences entre deux images d’apparence identique. Si certains détails sont évidents, d’autres sont plus durs à trouver. Vous pourrez alors utiliser le zoom pour mieux voir les objets à l’écran. N’espérez pas vous en tirer en appuyant n’importe où sur l’écran puisque chaque erreur vous enlèvera 30 secondes ! Et oui, le temps est limité : il faudra donc resté concentré et ne pas paniquer pour terminer les tableaux.

Un jeu chronométré

Si vous manquez de temps, il est possible d’en rajouter en regardant un publicité. Même chose si vous préférez qu’on vous donne un indice. Mais bon, il est toujours plus intéressant de terminer le niveau que vous avez commencé sans aide. Et des niveaux il y en a : le jeu en compte des milliers plus ou moins dur à résoudre. Lorsque vous aurez fini une suite de niveaux, le jeu vous donnera différents bonus pour vous faciliter la tâche dans les tableaux suivants. Il est bien sûr aussi possible d’acheter ces items dans la boutique, mais là encore rien ne vous y oblige.

Un jeu pour les petits et les grands

Notons aussi la présence des modes Challenge quotidien et Défi mensuel qui permettent là aussi de récupérer ces fameux bonus. Il est aussi possible de débloquer un type de jeu : le « Big ». Il s’agit d’un niveau géant qui défile avec 15 erreurs à trouver au lieu de 5. Pour le remporter, il faudra terminer les Challenges quotidiens de chaque jour dans le mois. Si vous avez raté le début du mois, vous pouvez terminer les niveaux qui correspondent à ces jours. Certains sont simples tandis que d’autres sont particulièrement difficiles. C’est un jeu pour toute la famille puisqu’un enfant pourra demander de l’aide à un adulte… Mais attention, car le challenge est corsé avec de tout petits détails pas faciles à repérer. Relevez le défi !

Enfin, si la publicité vous gêne, il est bien sûr possible d’acheter la version Premium du jeu pour 4,29 €