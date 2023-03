Steam : jouez aux 10 jeux gratuits les plus téléchargés !

De plus en plus populaires, les Free-to-Play ont la cote sur Steam. Qu’il s’agisse de jeux FPS, de RPG ou encore de casual games, il y en a pour tous les goûts sur la plateforme. Si vous souhaitez tester de nouveaux titres, voici le top 10 des jeux gratuits les plus téléchargés sur Steam en 2022.

10 – Star Wars : The Old Republic

Sorti le 21 juillet 2020, ce MMORPG se déroule dans l’univers de fiction créé par George Lucas. Vous y incarnez votre propre héros qui, dans une galaxie lointaine, devra forger sa propre aventure. L’histoire de ce jeu massivement multijoueur se déroule plus de 3 000 ans avant les évènements de la prélogie. Découvrez ce jeu ici sur Steam !

9 – DCS – Air Sea Land

Vous connaissez DCS ? Il n’est pas forcément très connu du grand public et malgré tout se trouve dans les jeux les plus téléchargés de 2022 sur Steam. Sorti le 2 août 2013, il s’agit d’un simulateur de vol et de combat aérien extrêmement réaliste. D’après de nombreux experts, il s’agit du jeu le plus réaliste sur le marché. Prenez les commandes de votre aéronef gratuitement en cliquant ici !

8 – Warframe

Warframe, c’est un petit peu de scénario, pas mal de butin et surtout beaucoup, beaucoup d’action. Jeu de tir à la troisième personne avec une composante RPG, il est l’un des Free-to-Play les plus populaires sur Steam depuis sa sortie, il y a plus de 10 ans maintenant. Pour le télécharger, c’est par ici !

7 – War Thunder

On ne sait pas si la guerre en Ukraine joue dans les tendances, mais voici encore un simulateur de guerre dans ce top 10 ! War Thunder, c’est le jeu de combat MMO connu pour sa reproduction fidèle des machines de guerre de l’époque 1939-1945 ainsi que de la Guerre de Corée. Prenez les commandes d’un engin en téléchargeant le jeu sur Steam.

6 – The Sims 4

Prenons un peu le large avec les jeux de guerre avec Les Sims 4 ! Gratuit depuis mi-2022, ce jeu s’est rapidement hissé en haut du classement des Free-to-Play les plus téléchargés de l’année dernière sur Steam. On ne vous présente plus ce monde virtuel devenu légendaire avec les années. Profitez des Sims 4 gratuitement sur Steam !

5 – Apex Legends

Ah, voici notre premier Battle Royale du classement ! Sorti fin 2020, ce jeu est devenu l’un des plus populaires de la plateforme, notamment du côté des Free-to-Play. Choisissez votre héros, réunissez votre équipe d’amis et visez le top 1 grâce à une pléthore d’armes, de gadgets et de capacités héroïques. Téléchargez gratuitement Apex directement sur Steam.

4 – Destiny 2

Au pied du podium, on retrouve un MMO orienté action, se déroulant dans un monde évolutif et vivant. Apprécié par la critique, cet open world est « cross platform » (vous pouvez jouer avec vos amis l’ayant téléchargé depuis PS5 même si vous jouez sur PC). Il bénéficie d’une direction artistique de haut vol ainsi que d’un contenu riche, qui vous propose de très, très nombreuses heures d’occupation en perspective. Rejoignez l’aventure Destiny 2 en téléchargeant le jeu via Steam !

3 – Counter Strike : Global Offensive

Il est sorti il y a près de 11 ans, le 21 août 2012. Pourtant, CS : GO reste l’un des jeux les plus populaires, Free-to-Play et Buy-to-Play confondus. Ce jeu a marqué une génération, en amenant à un tout autre niveau le jeu d’action en équipe. Bon, si vous souhaitez le tester, prenez votre mal en patience. Le niveau est souvent très élevé, de quoi frustrer les joueurs novices. Lancez-vous un petit CS en le téléchargeant via Steam.

2 – Lost Ark

Partez à la recherche de l’Arche Perdue (rien à voir avec celle du Professeur Jones) dans un monde ouvert massivement multijoueur. Lost Ark vous propose un univers riche, un gameplay mêlant RPG et Hack’n’Slash, dans un univers de fantasy beau et épique. Que demander de plus pour ce printemps ? Découvrez ce jeu sur Steam !

1 – Summoners War : Chronicles

Vous en avez peut-être entendu parler dans une opération sponsorisée chez votre Youtuber ou steamer favori. Summoners War est l’un de ces jeux MMORPG / Manga de plus en plus populaires depuis quelques années. Free-to-Play, il propose cependant de nombreuses micro transactions en interne. Écrivez votre histoire dans le royaume du roi Rahil dans cet univers fantasy / anime ! Explorez ce jeu sur Steam !