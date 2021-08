Quels sont les meilleurs jeux de foot sur smartphone Android ?

► Soccer Stars, un grand classique à consommer sans modération

Peut-être un des meilleurs jeux sur téléphone. Dans un rectangle aux dimensions proportionnels à un terrain de foot, le but est de marquer dans le but adverse en s’aidant de cinq pierres qui ne sont pas sans rappeler le curling. Comme au billard, les bandes ont un rôle prépondérant. Uniquement bourriner ne suffit pas, il faut savoir utiliser son cerveau. Les créateurs de Soccer Stars sont d’ailleurs également à l’origine d’un jeu de billard pour mobile. Tu peux jouer en ligne contre des joueurs du monde entier et participer à des tournois. Tu auras besoin d’à peine une minute pour apprendre à jouer mais d’un peu plus de temps avant de gagner tes premiers matchs. Attention à l’addiction.

► Head Soccer et Head Ball, tout est dans la tête

Comme pour Soccer Stars, la prise en main est d’une simplicité enfantine. Deux buts, deux bonhommes avec une tête deux fois plus grosse que le corps, un ballon et ça suffit pour kiffer pendant des heures. A tout ça s’ajoutent des shoots variés qu’ont peut comparer à des pouvoirs et qui viennent pimenter les parties. Après quelques parties, tu pourras te mesurer à d’autres joueurs en ligne et montrer qui est le patron.

► MPG, pour les futurs Didier Deschamps

Gros coup de cœur sur cette appli. Si tu rêves de gérer une équipe et que tu ne comprends pas pourquoi la FFF ne s’est toujours pas tournée vers toi pour la succession de Didier Deschamps, cette appli va changer ta vie. Créé une ligue avec tes potes, construis une équipe lors d’un mercato où tu as 500 millions d’euros, et tous les week-ends, tu fais ta compo pour écraser tes potes. Les résultats des matchs dépendent des performances réelles des joueurs. Si Neymar met un doublé et que tu l’as, tu marques deux buts. Le jeu est disponible pour le championnat de France (Ligue 1 et Ligue 2), d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre et la Ligue des Champions. Si tu aimes le foot, tu aimeras forcément MPG.

► Score Hero et Soccer Super Star : le beau jeu et les belles actions à l’honneur

Si tu aimes les actions collectives bien construites, ce jeu est fait pour toi. Avec des graphismes réalistes, ce jeu te plonge dans des situations où ta vision du jeu et ton instinct footballistique sont mis à contribution. Débloque chaque situation de jeu pour avancer et mets en exergue ton génie pour aller chercher la Ligue des Champions.

► New Star Football, mène ta carrière vers les sommets

Comme Score Hero, New Star Football propose des situations de jeu où la précision est requise. Si les graphismes sont pauvres, le jeu offre en revanche une grande liberté dans la gestion de sa carrière. Entre l’acquisition de biens, la gestion de l’énergie, les entraînements, les choix de vie privée, les réponses aux sollicitations de la presse et les choix de carrière, New Star Football te donnera l’impression d’être un vrai joueur de foot.

► Dream League Soccer, le FIFA du téléphone

Dream League Soccer te permet de bâtir ton équipe de rêve et de disputer de vrais matchs. Tu commences en sixième division et ton but est de monter dans la division Elite où Messi, Ronaldo et Mbappé t’attendent. Tu peux également jouer en ligne et ainsi te frotter à des joueurs ayant eux aussi mis sur pied l’équipe de leur rêve. A côté des matchs que tu joues, tu gères ton effectif et ton club, que ce soit sur le plan financier ou sur celui des infrastructures. En résumé, Dream League Soccer, c’est le FIFA du téléphone.

► FIFA Football, construis ton équipe de rêve

Le principe se rapproche un peu de Dream League Soccer. Sur FIFA Football, tu rassembles l’équipe la plus compétitive possible afin de régner sur le football mondial. Tu peux également jouer en ligne et faire subir ta loi à tes adversaires.