Où jouer au Solitaire classique de Windows ?

Si vous avez connu Windows dans les années 90 et 2000, vous avez forcément connu les jeux intégrés au système. Le plus connu d’entre eux, le Solitaire, a disparu des versions récentes de l’OS, mais voici comment le retrouver gratuitement sur son PC ou son mobile.

Alors que ce jeu de cartes existe depuis plusieurs siècles, c’est en 1990 qu’un ingénieur de chez Microsoft intègre le Solitaire au premier Windows réellement grand public : Windows 3.0. Le but était de familiariser les utilisateurs avec l‘interface graphique et la souris, mais le jeu est vite de devenu le passe-temps favori des procrastinateurs. Il a connu son heure de gloire avec Windows 90, 98, Millenium et XP, mais il était aussi présent sur Vista et Windows 7. Depuis la version 8, le Solitaire n’est plus intégré à Windows, mais si vous voulez retrouver ce jeu pour le présenter à vos enfants ou pour une petite cure de jouvence, il suffit de se rendre sur le site LeSolitaire.fr où vous trouverez différentes versions, apprendre ou vous remémorer les règles. Le site contient aussi de précieux conseils pour terminer le jeu.

Un jeu addictif

Il s’agit d’un jeu du type « réussite ». Le but est simple : il faut former 4 piles de cartes pour chaque symbole (Pique, Cœur, Carreau, Trèfle), mais il faut les classer par ordre croissant (l’As correspond au 1 et n’est pas au-dessus du Roi). L’ordinateur place 28 cartes en 7 colonnes avec des cartes visibles et des cartes cachées. Il reste donc 24 cartes dans la pioche. Les cartes doivent d’abord êtres placé de manière décroissante en alternant les couleurs : on place un 9 noir sur un 10 rouge par exemple.Il est possible de déplacer des séries sur une autre colonne et accéder aux cartes cachées. Si vous êtes bloqué, vous pouvez piocher. Arrivé à la fin de la pioche, vous pouvez la réutiliser.

Cela a l’air un peu complexe comme ça, mais une fois que vous avez mis le nez dedans, il est bien difficile d’en sortir… Comme toutes les réussites, vous risquez de ne pas pouvoir finir, si vous êtes bloqué, vous devez recommencer. Si vous pensez avoir fait le tour du Solitaire, le site que nous vous présentons propose différentes variantes et le plus beau c’est que vous pouvez y joueur partout puisqu’il suffit d’un navigateur…