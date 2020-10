Bouncing Box : jeu de plate-forme «hardcore»

Gratuit

The K Brothers signent ici un jeu bien curieux. On aura presque tout vu dans le domaine des jeux de plates-formes, mais incarner une caisse en bois est une expérience inédite ! Cette caisse ne cesse de rebondir et le joueur doit presser le côté droit ou gauche de l’écran pour la déplacer. Simple ? Au début oui, et puis on passe aux choses sérieuses très rapidement avec des pièges, des phases au-dessus du vide, des pics, des scies circulaires, etc. Ha oui : la caisse défie aussi la gravité et grimpe les mûrs comme si de rien n’était. Dans chaque niveau, on trouvera une étoile à collecter, facultative, et un diamant synonyme de succès. Bien sûr pour finir le jeu à 100%, il faudra chopper toutes les étoiles, tantôt bien cachées et tantôt logées dans des endroits improbables.

La musique : le « petit plus »

Certes, l’univers « pixel art » nous replonge un peu dans les jeux 8 ou 16 bits, mais c’est surtout la musique « chip tune » qui finit de convaincre les vieux joueurs que nous sommes. On se croirait revenu à l’époque bénie des Atari ST et des Amiga 500. Il n’y a pas énormément de thèmes, mais les tracks sont pêchus et bien sentis. Un vrai plus. Pouvons-nous conseiller Bouncing Box ? Oui. Il est court, mais intense avec une dose de difficulté assez élevée. Il est basé sur un modèle uniquement gratuit : il faudra donc regarder une vidéo publicitaire de 15 secondes toutes les 20 vies : « git gud » donc… Si le challenge n’est pas assez élevé pour vous, essayez de terminer l’intégralité du jeu en gaspillant le moins de vies possible : il y a un compteur de « morts » en haut, juste sous le compteur de vies restantes.