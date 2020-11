Among Us : « red is sus »

Sorti en 2018, Among Us a mis du temps avant de devenir le succès que l’on connaît. Sorte de Loups-Garous de Thiercelieux version jeu vidéo, il s’agit de démasquer un ou plusieurs imposteurs dans un équipage de 10 joueurs maximum. Les imposteurs, eux, doivent tuer les membres d’équipage en sabotant les installations du vaisseau spatial ou en les piégeant un à un.



Passé inaperçu ou presque lors de sa sortie sur Steam en juin 2018, Among Us a connu un regain de popularité avec les différents confinements que nous avons connus sur la planète en 2020. Le but du jeu est simple. Les membres d’un équipage doivent démasquer un ou plusieurs imposteurs. Ces derniers sabotent le vaisseau ou tentent d’assassiner les « gentils » lorsqu’ils sont seuls. Ils ont aussi la capacité de se déplacer dans les conduits d’aération. Les autres doivent entretenir le vaisseau par le biais de mini-jeu en se promenant dans les différentes parties qui le constituent.

Lorsqu’un membre d’équipage surprend un comportement louche (un joueur qui sort d’une pièce où un cadavre a été découvert par exemple), il peut déclencher un « emergency meeting » où les joueurs vont discuter et voter pour un suspect. Si l’équipage arrive à un consensus, le suspect (« sus ») est éjecté dans l’espace. Les imposteurs se connaissent les uns les autres, ils peuvent donc créer des stratégies. Les morts, eux, ne peuvent plus parler bien sûr.

« Sur la tombe de ma grand-mère ! »

L’objectif des membres d’équipage est de réaliser toutes les tâches du vaisseau avant d’être assassinés et réparer les sabotages tandis que les méchants doivent tuer tous les membres ou en assassiner suffisamment pour que le nombre d’imposteurs soit égal au nombre de gentils. Sur la version Windows, il est possible de parler directement pour débattre, mais sur la version mobile, il faudra taper au clavier.

On notera l’ambiance « cours de récré » savoureuse lorsque 2 imposteurs accusent un gentil (« je jure sur la tombe de ma grand-mère que c’est pas moi !« ). Le jeu est paramétrable avec un nombre de membres d’équipage et d’imposteurs décidé à l’avance. Il est possible d’y jouer en ligne avec des étrangers (même si les tricheurs et les personnes qui jouent n’importe comment pourrissent un peu l’esprit), mais on peut aussi y jouer entre amis, en local ou en ligne chacun sur son mobile. Un jeu à essayer…