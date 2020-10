🔎 Test & Avis Franprix : les plus et les moins de l’appli de courses en ligne

9/10

â–ș Notre avis sur Franprix :

L’application Franprix permet simplement de faire vos courses en ligne. Il suffit de faire son petit marchĂ© rayon par rayon puis de se faire livrer le jour et l’heure qui vous convient. Si votre magasin ne permet pas la livraison, il existe toujours la solution du Click&Collect oĂč, Ă l’instar du drive, vous rĂ©cupĂ©rez vos courses dans un des 800 magasins de la chaĂźne. Vous n’ĂȘtes pas sĂ»r d’ĂȘtre Ă proximitĂ© d’un Franprix ? Consultez la carte qui rĂ©pertorie l’ensemble de leurs supermarchĂ©s avec les heures d’ouverture. Et ce n’est pas parce que vous vous faites livrer ou que vous utilisez le drive que vous n’avez pas le droit aux rĂ©ductions : la carte «bibi» permet de profiter de coupons, d’un solde fidĂ©litĂ©, mais vous pouvez aussi profiter de rĂ©duction chez de prestigieux partenaire de la marque. Il est mĂȘme possible de payer avec et de parrainer des proches. Si vous trouvez que votre actuel supermarchĂ© n’est pas trĂšs gĂ©nĂ©reux avec son programme de fidĂ©litĂ©, changez pour Franprix !