🔎 Test & Avis DHGate : Les plus et les moins du challenger des bonnes affaires

8/10

Notre avis sur DHGate :

Si vous connaissez Gearbest, vous connaissez aussi leur formule : des prix trĂšs bas, mais des dĂ©lais de livraison parfois longs. MĂȘme si Gearbest a trouvĂ© la parade en proposant des articles provenant de leurs entrepĂŽts en Europe et en France, DHgate a trouvĂ© une solution parallĂšle. Certes, la boutique propose aussi revendeurs en Union europĂ©enne, mais pour les produits qui viennent de Chine, le site nĂ©gocie des livraisons «en gros» avec UPS ou DHL pour payer le moins cher possible et faire profiter le client ! Il y a certes moins de rĂ©fĂ©rences que chez Gearbest, mais les prix des appareils disponibles Ă©crasent littĂ©ralement le gĂ©ant chinois et sont en plus livrĂ©s plus rapidement. Une livraison par « transporteur » de Chine ? Vous voyez le problĂšme arriver ? Vous vous dites que les frais de douanes vont forcĂ©ment venir s’ajouter au prix de la transaction et faire voler en Ă©clat votre «marge» ? DĂ©trompez-vous ! DHgate propose bien souvent de payer pour vous et Ă l’avance ces frais de douanes ! Bien sĂ»r ce sont ces bons plans que nous allons vous proposer en premier. Vous commandez donc au juste prix des smartphones ou des objets connectĂ©s qui arrivent rapidement sans risque (avec DHL ou UPS, vous ĂȘtes tranquille).