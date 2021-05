Test & Avis PokerStars : Les plus et les moins de l’appli de poker « star »

Si vous souhaitez vous mettre (ou vous remettre) au poker, PokerStars est considéré comme une des meilleures adresses. Il s’agit du site/appli avec la plus large communauté, des bonus intéressants, des variantes pour tous les types de joueurs et des tournois avec des invitations à gagner pour de grandes compétitions de poker…

Notre avis sur Pokerstars : 9/10 Ne cherchez pas plus loin si vous souhaitez jouer en ligne au poker. Non seulement il s’agit du plus gros site francophone, mais il propose une interface irréprochable que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. PokerStars propose aussi un système de point de fidélité avantageux avec des récompenses sympas à la clé. Le meilleur si vous désirez jouer au poker dans des conditions optimales.

► Les plus de Pokerstars 😀

1/ Le plus grand site « poker »

PokerStars c’est le site de poker qui compte la plus grande communauté avec 40 % des parts de marché en France. Pas de temps d’attente sur les différentes tables : vous aurez forcément des joueurs disponibles à toutes les heures du jour et de la nuit. C’est aussi le site qui compte les ambassadeurs les plus prestigieux et des partenariats exclusifs. PokerStars sponsorise aussi des émissions de télé et possède la chaîne YouTube PokerStars Live.



2/ Le meilleur bonus à l’inscription et une fidélité récompensée

Pas de formule compliquée pour le bonus de bienvenue : quelle que soit la somme que vous déposez, vous avez le droit à 15 € de bonus. Avec le code 15KDO, vous recevez 5 tickets de Spin & Go (pour gagner des prix jusqu’à 10 000 €), et un bonus en cash de 10 € que vous pouvez utiliser comme vous le voulez sur le site le temps de vous familiariser avec les différents types de jeu ou de style de poker. Pour certains événements, d’autres bonus viennent s’ajouter : jetez souvent un œil dans la section Promotions du site… Et sur PokerStars, plus vous jouez et plus vous cumulez des points de fidélité ! Vous pourrez échanger ces «StarsCoin» contre des bonus : tickets d’entrée, tournois et même des récompenses en cash jusqu’à 700 €.

3/ Des parties rapides

Le poker est une discipline de longue haleine, mais tout le monde n’a pas le loisir de jouer pendant 3 heures d’affilée. Les Sit & Go permettent certes de « s’asseoir et de partir », mais PokerStars propose d’autres types de parties rapides très appréciées comme les «Zoom» qui vous redonne une nouvelle main à une autre table dès que vous passez (fold) : aucun temps de latence ! Vous voulez plus rapide ? Les Spin & Go réunissent trois joueurs avec un stack de 500 jetons. Avant la partie, un multiplicateur est tiré au sort : vous pouvez alors gagner jusqu’à 12 000 fois votre prix d’entrée ! Ces parties peuvent se jouer en Texas Hold’em ou en Omaha : une variante avec 4 cartes en main au lieu de 2. Il faudra faire la meilleure combinaison avec 2 de ses cartes et 3 des 5 communes.



4/ Plusieurs tables à la fois

Comme que les principaux concurrents, PokerStars permet aussi de jouer sur plusieurs tables à la fois, sous Windows, Android et iOS. Si vous pensez que l’exercice est difficile sur mobile, vous n’avez jamais essayé l’appli ! Grâce à un ingénieux système de puces de notification, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe sur les autres tables et vous passez de l’une à l’autre sans problème. Bien sûr, vous commencez à jouer avant même que votre compte ne soit validé !

5/ Des qualifications pour des événements «live»

Comme PokerStars assure également l’organisation de tournois live comme les France Poker Series (FPS) et l’European Poker Tour (EPT), vous aurez l’opportunité de gagner votre droit d’entrée dans ces événements uniques. À longueur de semaine, le site organise des tournois qualificatifs. Vous pourrez vous y inscrire sans même débourser un centime puisqu’il est possible d’y accéder depuis un freeroll ou un ticket d’invitation offert. Choisir PokerStars c’est déjà avoir un pied dans le monde des grands joueurs.

► Les moins de Pokerstars 🤨

1/ Beaucoup (trop ?) d’événements

Happy Hours, Spade Raiders, Stadium Series, Early Birds, Platinum Grind, PSPC 2020, Mega Path, Daily Bigs, Night on Stars, SuperThursday : pas facile de s’y retrouver dans la tonne d’ «event», de promotions et de bonus. Bien sûr c’est un avantage, mais attention de ne pas se disperser…

2/ Site populaire = pas mal d’amateurs

PokerStars est un site avec beaucoup de joueurs et donc beaucoup de jeunes ou nouveaux joueurs. Le genre de têtes brûlées qui va relancer sur un 4 et un 8 dépareillés ou faire tapis sur une main à peine meilleure : de quoi décontenancer les joueurs d’expérience. Heureusement, les débutants s’aventurent peu sur les tables avec des blindes un peu plus élevées que le minimum…