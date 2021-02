Xiaomi Redmi Note 9 Pro : un smartphone équilibré à moins de 200 €

Pour les personnes à la recherche d’un smartphone aux alentours des 200 euros, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est un choix pertinent. Il est en ce moment en promotion du coté de Gearbest qui le propose à 185,50 euros dans sa variante 64 Go et 202,44 euros dans sa variante 128 Go.

Le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi est en promotion du coté de l’enseigne en ligne Gearbest. Le modèle embarquant 64 Go de mémoire interne est ainsi disponible à 185,50 euros tandis que la variante avec 128 Go est à 202,44 euros. Pour ce tarif contenu, vous avez un smartphone équilibré, proposant des fonctionnalités plus utiles que les autres, avec certainement l’un des meilleurs rapport qualité-prix du marché.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro : un rapport qualité-prix imbattable

Comme nous avons pu le voir lors de notre test du Xiaomi Redmi Note 9 Pro, le smartphone du constructeur chinois dispose de plus d’un as dans sa poche. Tout d’abord, il arbore un écran d’une diagonale de 6.67 pouces de définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels. Son processeur Qualcomm Snapdragon 720G Octo-Core cadencé à 2.3 GHz couplé à une mémoire vive de 6 Go vous permet de l’utiliser aussi bien dans les applications du quotidien que dans les jeux 3D. Ajoutez à cela une mémoire de stockage interne de 64 Go ou 128 Go est vous obtenez un cocktail équilibré pour ce smartphone au tarif contenu.

La partie photo, même si elle n’est pas à la hauteur de ce que peut par exemple proposer le Xiaomi Mi 11 reste tout de même très convenable pour un appareil dans cette gamme de prix. On retrouve un quadruple capteur se déclinant de la sorte : 64+8+5+2 MP. Cela vous permet de prendre des photos convenables, même dans les conditions de faible luminosité. Le capteur selfie placé dans le poinçon au centre de l’écran offre quant à lui une résolution de 16 MP.

Passons à présent à son autonomie. Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro embarque une batterie d’une capacité de 5 020 mAh. Couplée avec la charge rapide de 33W, le smartphone est capable de passer de 12 à 62 % en un peu plus de 30 minutes (de 2 % à 100 % en 1h16). Un excellent point donc pour les personnes qui ont une utilisation quotidienne très fréquente de leur smartphone. Enfin, c’est Android 10 qui est aux commandes, avec l’interface fluide et épurée MIUI 11.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?