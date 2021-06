Xiaomi Redmi Note 10S : le smartphone roi du rapport qualité-prix à 167 €

Si vous devez changer d’appareil et que la 5G ne vous intéresse pas, voici le Xiaomi Redmi Note 10S !

Cet appareil cumule toutes les qualités pour seulement 167 €. Disponible en blanc ou en bleu chez Banggood, il est doté d’une puce MediaTek Helio G95 avec 6 Go de RAM LPDDR4X et de 64 Go d’espace de stockage extensible à 192 Go. Un appareil puissant et tout terrain. Mais sa force réside aussi dans son magnifique écran AMOLED de 6,43 pouces (16,33 cm) 409 DPI. Un contraste infini et une définition FHD+ pour ce prix, c’est quand même une petite prouesse.

Très complet en photo

En ce qui concerne la partie photo c’est très complet avec un module de 64 mégapixels f/1.8 qui capture de la vidéo en 4K, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un dernier pour des portraits impeccables. Le mode Nuit est de la partie tout comme les fonctions sympas de MIUI 12.5 : mode clone, time lapse, dual view, etc. Et bien sûr, l’autonomie est assurée via une solide batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W (regagnez 35 % de batterie en 15 minutes). Bon, on ne va pas en rajouter : c’est l’affaire du mois.

Les + du Redmi Note 10S :