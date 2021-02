Xiaomi Poco X3 NFC : un smartphone à petit prix qui a tout d’un grand

Dans la catégorie des smartphones avoisinant les 200 euros, il y en a un qui se démarque particulièrement des autres. Vous avez deviné lequel ? Il s’agit du Xiaomi Poco X3 NFC. On le trouve en ce moment au tarif très attractif de 211,67 euros, du coté de Gearbest.

Qui a dit qu’il fallait forcément dépenser des centaines d’euros pour s’équiper d’un smartphone performant ? Le Poco X3 NFC de Xiaomi est l’un de ces appareils qui, pour un prix avoisinant les 200 euros fait le job, et il le fait très bien ! Gearbest le propose en ce moment dans le cadre d’une vente flash permettant de l’avoir à 211,67 euros. Cerise sur le gâteau, il est expédié depuis la France avec une livraison gratuite en 5-10 jours ouvrés.

Poco X3 NFC : un smartphone à tous points de vue irréprochable

Pour en revenir à notre Poco X3 NFC que nous avons par ailleurs testé, le smartphone propose en effet un excellent rapport-qualité prix. Le terminal se targue d’embarquer un écran de 6,67 pouces définition Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Une caractéristique que l’on retrouve habituellement sur des modèles bien plus onéreux. Premier bon point donc.

Ensuite, pour la partie hardware, le Poco X3 NFC embarque un processeur très performant, en l’occurrence, le Qualcomm Snapdragon 732G, couplé à 6 Go de RAM. Pour vous donner une petite idée, ce processeur équipait les modèles haut de gamme sortis il y a deux ans tels que les Xiaomi Mi Mix 3 ou bien encore le Pocophone F1. Deuxième bon point.

Coté autonomie, le smartphone est paré à toute éventualité et propose une batterie grande capacité de 5 160 mAh, qui plus est, compatible charge rapide 33W. Il lui faut donc seulement 1 heure et 5 minutes pour passer de 0 à 100%. Troisième bon point.

Si vous êtes du genre à utiliser votre smartphone comme appareil photo, le Poco X3 NFC est aussi de ce point de vue « doté » de ce qu’il faut : pas moins de 4 capteurs répartis de la sorte : un capteur principal de 64MP (un Sony IMX682), un capteur ultra-grand-angle de 13MP, un capteur macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2 MP. A l’avant, pour les amateurs de selfie, le terminal embarque un capteur 20 MP, qui dispose d’une ouverture de ƒ/2,2 et un Super Pixel 4 en 1 de 1,6μm, astucieusement logé dans un petit poinçon de seulement 3,8 mm de diamètre.

Avec autant de cordes à son arc, ce Poco X3 NFC est un sérieux challenger aux modèles les plus haut de gamme que l’on trouve habituellement dans la gamme tarifaire supérieure, avoisinant plutôt les 300 – 350 euros.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone