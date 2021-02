Xiaomi Mi TV Stick : un dongle HDMI pas cher pour connecter sa TV

Vous avez une TV non connectée et souhaitez profiter des services de streaming vidéo et d’autres applications ? L’acquisition d’un dongle HDMI est une excellente solution qui permet facilement de bénéficier de ces fonctionnalités absentes sur les téléviseurs basiques. Cdiscount propose justement en ce moment le Xiaomi Mi TV Stick en promo à 29,99 € au lieu de 39,99 €.

Le bon plan objet connecté du jour porte sur le dongle HDMI Xiaomi Mi TV Stick. C’est du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount qu’il faut se tourner pour en profiter. Tout comme la Xiaomi Mi Box TV, ce petit gadget, de la taille d’une clé USB vous permet de profiter d’Android TV sur n’importe quel téléviseur classique. Une seule exigence : il doit être équipé d’un port HDMI. Les avantages qu’il offre pour son prix contenu de 29,99 euros (au lieu de 39,99 euros) en font un des meilleurs dongle HDMI / passerelle multimédia du marché.

Le Xiaomi Mi TV Stick intègre l’interface Android TV qui vous permet d’avoir accès à plus de 5 000 applications plus populaires les unes que les autres telles que Netflix, Amazon Prime Vidéo, YouTube, Molotov TV, ou bien encore Disney+. Très discret, il se connecte directement dans l’un des ports HDMI de votre TV et ne nécessite aucunes connaissances particulières pour être installé puisqu’il est automatiquement détecté.

En plus des fonctionnalités qu’il propose, il permet également un gain de place et une intégration discrète. Pratique donc pour éviter d’encombrer votre meuble TV. Enfin, le Mi TV Stick est livré avec une télécommande, pour un contrôle à distance. Cerise sur le gâteau, en plus des boutons traditionnels qui vous permettent d’accéder à l’interface Android TV, sa télécommande intègre aussi l’assistant vocal Google pour un contrôle par la voix. Un petit gadget discret, pratique et polyvalent, qui plus est, à un prix très raisonnable.

Pourquoi conseillons-nous ce dongle HDMI ?